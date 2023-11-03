Вице-премьер Оверчук: Россия пережила год «санкций из ада»

Россия в 2023 году стала лидером по количеству санкций и пережила этот год под знаком «санкций из ада». Такое заявление сделал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.
«Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику», — заявил Алексей Оверчук. Свое заявление он сделал во время XVI Веронского евразийского экономического форума, трансляция которого
По его словам, Россия стала лидером по числу санкций. Вице-премьер подчеркнул, что Иран и КНДР вряд ли «завидуют» российской стороне. Однако он отметил, что российская экономика не только смогла выжить на фоне ограничений Запада, но научилась развиваться.
Россия побила рекорд по санкциям еще в 2022 году, обойдя Иран, Сирию и КНДР. С 22 февраля в санкционный список попали 2778 российских объектов. По данным американской прессы, РФ стала санкционным лидером всего за 10 дней.
Подписка на URA.RU в Telegram - лучший способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.