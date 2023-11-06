06 ноября 2023
05 ноября 2023

Врио мэра челябинского города Емельянову досрочно выплатят за ремонт теплотрасс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, портфель, документы, судебное заседание, суд, пиджак, судебная скамья, административный спор
В портфеле заказов Петр Емельянов часть работ выполнил досрочно Фото:

Врио мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) Петру Емельянову досрочно оформили документацию на выплаты за ремонты теплотрасс. Как следует из акта приема одного из участков, документ подписан до ноябрьского начала полномочий Емельянова.

«Акт о приемке выполненных работ. Заказчик — управление городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска (УГИИ). Подрядчик ИП Емельянов П. С.», — указано в документе.

По контракту предполагалось, что работы необходимо выполнить до 31 декабря, но в итоге акт подписали 26 октября. По данным URA.RU, поторопиться пришлось ради избежания конфликта интересов с момента исполнения полномочий в ноябре. Ремонт теплотрасс прошел на объектах возле домов № 45 и 46 по улице Караваева. Сметная стоимость работ на обоих участках составила почти 14,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, частичное благоустройство предполагалось лишь на объекте у 45-го дома. На данном участке предприниматель Емельянов должен был восстановить асфальтовое покрытие. Два других тендера, при получении которых бизнесмен одержал победу, начнут исполняться в мае.

Депутат Емельянов с 1 ноября исполняет обязанности градоначальника после досрочной отставки Андрея Елисеева. После выбора депутатов прокуратура Катав-Ивановска вынесла протест на назначение, однако в горсовете его 3 ноября отклонили. В 2021 году Емельянова наказали за избиение избирательницы. Елисеев сложил с себя полномочия после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу.

При подготовке материала URA.RU не смогло получить комментарий Емельянова: по телефону он не ответил. Также не удалось дозвониться до и. о. начальника УГИИ Александра Шефера.

Работы на теплотрассах в Катав-Ивановске сданы досрочно
Работы на теплотрассах в Катав-Ивановске сданы досрочно
Фото:
Горожане жалуются, что после ремонтов Петра Емельянова территория осталась неблагоустроенной
Горожане жалуются, что после ремонтов Петра Емельянова территория осталась неблагоустроенной
Фото:
Строительный мусор остался лежать на месте проведенных работ
Строительный мусор остался лежать на месте проведенных работ
Фото:
В осеннюю распутицу передвигаться по улице стало опасно для чистоты обуви
В осеннюю распутицу передвигаться по улице стало опасно для чистоты обуви
Фото:
На некоторых участках дорога стала непроходимой
На некоторых участках дорога стала непроходимой
Фото:
Старые трубы лежат теперь над землей невывезенными
Старые трубы лежат теперь над землей невывезенными
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) Петру Емельянову досрочно оформили документацию на выплаты за ремонты теплотрасс. Как следует из акта приема одного из участков, документ подписан до ноябрьского начала полномочий Емельянова. «Акт о приемке выполненных работ. Заказчик — управление городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска (УГИИ). Подрядчик ИП Емельянов П. С.», — указано в документе. По контракту предполагалось, что работы необходимо выполнить до 31 декабря, но в итоге акт подписали 26 октября. По данным URA.RU, поторопиться пришлось ради избежания конфликта интересов с момента исполнения полномочий в ноябре. Ремонт теплотрасс прошел на объектах возле домов № 45 и 46 по улице Караваева. Сметная стоимость работ на обоих участках составила почти 14,5 млн рублей. Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, частичное благоустройство предполагалось лишь на объекте у 45-го дома. На данном участке предприниматель Емельянов должен был восстановить асфальтовое покрытие. Два других тендера, при получении которых бизнесмен одержал победу, начнут исполняться в мае. Депутат Емельянов с 1 ноября исполняет обязанности градоначальника после досрочной отставки Андрея Елисеева. После выбора депутатов прокуратура Катав-Ивановска вынесла протест на назначение, однако в горсовете его 3 ноября отклонили. В 2021 году Емельянова наказали за избиение избирательницы. Елисеев сложил с себя полномочия после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу. При подготовке материала URA.RU не смогло получить комментарий Емельянова: по телефону он не ответил. Также не удалось дозвониться до и. о. начальника УГИИ Александра Шефера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...