В портфеле заказов Петр Емельянов часть работ выполнил досрочно Фото: Илья Московец © URA.RU

Врио мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) Петру Емельянову досрочно оформили документацию на выплаты за ремонты теплотрасс. Как следует из акта приема одного из участков, документ подписан до ноябрьского начала полномочий Емельянова.

«Акт о приемке выполненных работ. Заказчик — управление городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска (УГИИ). Подрядчик ИП Емельянов П. С.», — указано в документе.

По контракту предполагалось, что работы необходимо выполнить до 31 декабря, но в итоге акт подписали 26 октября. По данным URA.RU, поторопиться пришлось ради избежания конфликта интересов с момента исполнения полномочий в ноябре. Ремонт теплотрасс прошел на объектах возле домов № 45 и 46 по улице Караваева. Сметная стоимость работ на обоих участках составила почти 14,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, частичное благоустройство предполагалось лишь на объекте у 45-го дома. На данном участке предприниматель Емельянов должен был восстановить асфальтовое покрытие. Два других тендера, при получении которых бизнесмен одержал победу, начнут исполняться в мае.

Депутат Емельянов с 1 ноября исполняет обязанности градоначальника после досрочной отставки Андрея Елисеева. После выбора депутатов прокуратура Катав-Ивановска вынесла протест на назначение, однако в горсовете его 3 ноября отклонили. В 2021 году Емельянова наказали за избиение избирательницы. Елисеев сложил с себя полномочия после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу.

При подготовке материала URA.RU не смогло получить комментарий Емельянова: по телефону он не ответил. Также не удалось дозвониться до и. о. начальника УГИИ Александра Шефера.

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