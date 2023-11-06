The Spectator: Зеленский сменил тон в общении с Западом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский хочет, чтобы страны Запада оставались верны Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В общении с Западом президент Украины Владимир Зеленский сменил тон. Ранее он просил у союзников помощи для быстрой победы, а сейчас ВСУ нужна поддержка, чтобы конфликт не затянулся надолго. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«Если недавно позиция Киева была „дайте нам больше, и мы сможем быстро победить“, то теперь она становится „дайте нам больше, или этот конфликт затянется на неопределенный срок“», — говорится в материале. Таким образом, по мнению автора, Зеленский хочет сыграть на страхе западных лидеров, которые не хотят затягивать опосредованный конфликт с Россией.

При этом стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы в западных странах росла усталость от конфликта. Однако российский лидер надеется, что союзники Киева из-за затяжных военных действий откажутся от поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что на Западе устали от конфликта на Украине. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры, передает RT. При этом телеканал NBC передает, что европейские и американские чиновники уже стали обсуждать то, на какие уступки готов пойти Киев.

Все это происходит на фоне провального контрнаступления Украины. Зеленский хочет его продолжать, а главком ВСУ Валерий Залужный имеет иное мнение на этот счет. Он заявляет, что ВСУ зашли в тупик.

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В общении с Западом президент Украины Владимир Зеленский сменил тон. Ранее он просил у союзников помощи для быстрой победы, а сейчас ВСУ нужна поддержка, чтобы конфликт не затянулся надолго. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Если недавно позиция Киева была „дайте нам больше, и мы сможем быстро победить“, то теперь она становится „дайте нам больше, или этот конфликт затянется на неопределенный срок“», — говорится в материале. Таким образом, по мнению автора, Зеленский хочет сыграть на страхе западных лидеров, которые не хотят затягивать опосредованный конфликт с Россией. При этом стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы в западных странах росла усталость от конфликта. Однако российский лидер надеется, что союзники Киева из-за затяжных военных действий откажутся от поддержки Украины. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что на Западе устали от конфликта на Украине. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры, передает RT. При этом телеканал NBC передает, что европейские и американские чиновники уже стали обсуждать то, на какие уступки готов пойти Киев. Все это происходит на фоне провального контрнаступления Украины. Зеленский хочет его продолжать, а главком ВСУ Валерий Залужный имеет иное мнение на этот счет. Он заявляет, что ВСУ зашли в тупик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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