The Spectator: Зеленский сменил тон в общении с Западом

06 ноября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет, чтобы страны Запада оставались верны Киеву Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В общении с Западом президент Украины Владимир Зеленский сменил тон. Ранее он просил у союзников помощи для быстрой победы, а сейчас ВСУ нужна поддержка, чтобы конфликт не затянулся надолго. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Если недавно позиция Киева была „дайте нам больше, и мы сможем быстро победить“, то теперь она становится „дайте нам больше, или этот конфликт затянется на неопределенный срок“», — говорится в материале . Таким образом, по мнению автора, Зеленский хочет сыграть на страхе западных лидеров, которые не хотят затягивать опосредованный конфликт с Россией. При этом стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы в западных странах росла усталость от конфликта. Однако российский лидер надеется, что союзники Киева из-за затяжных военных действий откажутся от поддержки Украины. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что на Западе устали от конфликта на Украине. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры, передает RT. При этом телеканал NBC передает, что европейские и американские чиновники уже стали обсуждать то, на какие уступки готов пойти Киев. Все это происходит на фоне провального контрнаступления Украины. Зеленский хочет его продолжать, а главком ВСУ Валерий Залужный имеет иное мнение на этот счет. Он заявляет, что ВСУ зашли в тупик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В общении с Западом президент Украины Владимир Зеленский сменил тон. Ранее он просил у союзников помощи для быстрой победы, а сейчас ВСУ нужна поддержка, чтобы конфликт не затянулся надолго. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Если недавно позиция Киева была „дайте нам больше, и мы сможем быстро победить“, то теперь она становится „дайте нам больше, или этот конфликт затянется на неопределенный срок“», — говорится в материале. Таким образом, по мнению автора, Зеленский хочет сыграть на страхе западных лидеров, которые не хотят затягивать опосредованный конфликт с Россией. При этом стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы в западных странах росла усталость от конфликта. Однако российский лидер надеется, что союзники Киева из-за затяжных военных действий откажутся от поддержки Украины. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что на Западе устали от конфликта на Украине. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры, передает RT. При этом телеканал NBC передает, что европейские и американские чиновники уже стали обсуждать то, на какие уступки готов пойти Киев. Все это происходит на фоне провального контрнаступления Украины. Зеленский хочет его продолжать, а главком ВСУ Валерий Залужный имеет иное мнение на этот счет. Он заявляет, что ВСУ зашли в тупик.