В Шереметьево установили комплекс для ловли беспилотников

14 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Комплекс будет противодействовать беспилотным системам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотных систем. Для эффективности работы планируют ввести в оборот программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Об этом сообщается в релизе воздушной гавани. «С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс „ЕНОТ-СД“. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей <…>, их верификации <…> и последующего противодействия», — говорится в релизе, который есть в распоряжении РИА Новости. В сообщении добавили, что для повышения эффективности системы и лучшего распознавания целей могут ввести в оборот программное обеспечение Лаборатории Касперского. Уточняется, что у него нет аналогов. Также известно, что данное программное обеспечение будет работать с использованием искусственного интеллекта. Ранее из-за объявленного режима «Ковер» самолет «Уральских авиалиний» внепланово сел в аэропорту «Шереметьево». Изначально лайнер должен был приземлиться в аэропорту «Домодедово». Режим «Ковер» объявляют в случае, когда в небе замечены нежелательные летающие объекты.

В московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотных систем. Для эффективности работы планируют ввести в оборот программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Об этом сообщается в релизе воздушной гавани. «С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс „ЕНОТ-СД“. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей <…>, их верификации <…> и последующего противодействия», — говорится в релизе, который есть в распоряжении РИА Новости. В сообщении добавили, что для повышения эффективности системы и лучшего распознавания целей могут ввести в оборот программное обеспечение Лаборатории Касперского. Уточняется, что у него нет аналогов. Также известно, что данное программное обеспечение будет работать с использованием искусственного интеллекта. Ранее из-за объявленного режима «Ковер» самолет «Уральских авиалиний» внепланово сел в аэропорту «Шереметьево». Изначально лайнер должен был приземлиться в аэропорту «Домодедово». Режим «Ковер» объявляют в случае, когда в небе замечены нежелательные летающие объекты.