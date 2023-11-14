В Шереметьево установили комплекс для ловли беспилотников

В московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотных систем. Для эффективности работы планируют ввести в оборот программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Об этом сообщается в релизе воздушной гавани.
«С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс „ЕНОТ-СД“. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей <…>, их верификации <…> и последующего противодействия», — говорится в релизе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В сообщении добавили, что для повышения эффективности системы и лучшего распознавания целей могут ввести в оборот программное обеспечение Лаборатории Касперского. Уточняется, что у него нет аналогов. Также известно, что данное программное обеспечение будет работать с использованием искусственного интеллекта.
Ранее из-за объявленного режима «Ковер» самолет «Уральских авиалиний» внепланово сел в аэропорту «Шереметьево». Изначально лайнер должен был приземлиться в аэропорту «Домодедово». Режим «Ковер» объявляют в случае, когда в небе замечены нежелательные летающие объекты.
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