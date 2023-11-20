В Перми пятиклассники сразились в гонке беспилотников

В Перми среди школьников состоялись соревнования по запуску дронов. В гонках на беспилотниках состязались пятиклассники, рассказали в пермской кадетской школе №1.
«Захватывающие соревнования по скоростному запуску беспилотных летательных аппаратов собрали вместе пятиклассников. Участники соревнований демонстрировали свои навыки в управлении дронами, стремясь опередить соперников и показать лучшее время», — сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».
Беспилотные летательные аппараты активно используются военными в зоне СВО. В Перми обращаться с ними учат школьников и студентов. Свою школу операторов БПЛА открыл центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Региональные власти также выделили сотни миллионов рублей на создание производственного центра для разработки отечественных дронов.
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