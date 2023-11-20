20 ноября 2023

В Перми пятиклассники сразились в гонке беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Школьники выясняли, кто лучше управляет дроном Фото:

В Перми среди школьников состоялись соревнования по запуску дронов. В гонках на беспилотниках состязались пятиклассники, рассказали в пермской кадетской школе №1.

«Захватывающие соревнования по скоростному запуску беспилотных летательных аппаратов собрали вместе пятиклассников. Участники соревнований демонстрировали свои навыки в управлении дронами, стремясь опередить соперников и показать лучшее время», — сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

Беспилотные летательные аппараты активно используются военными в зоне СВО. В Перми обращаться с ними учат школьников и студентов. Свою школу операторов БПЛА открыл центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Региональные власти также выделили сотни миллионов рублей на создание производственного центра для разработки отечественных дронов.

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В Перми среди школьников состоялись соревнования по запуску дронов. В гонках на беспилотниках состязались пятиклассники, рассказали в пермской кадетской школе №1. «Захватывающие соревнования по скоростному запуску беспилотных летательных аппаратов собрали вместе пятиклассников. Участники соревнований демонстрировали свои навыки в управлении дронами, стремясь опередить соперников и показать лучшее время», — сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте». Беспилотные летательные аппараты активно используются военными в зоне СВО. В Перми обращаться с ними учат школьников и студентов. Свою школу операторов БПЛА открыл центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Региональные власти также выделили сотни миллионов рублей на создание производственного центра для разработки отечественных дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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