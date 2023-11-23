Самолет из Сибири не смог приземлиться в ЯНАО и улетел в ХМАО

Борт Новосибирск — Ноябрьск ушел на запасной аэродром в Нижневартовск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, S7, кольцово, самолет
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Ноябрьске из-за ветра Фото:

Авиарейс Новосибирск-Ноябрьск авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту прилета из-за погоды и ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьск.

«Авиарейс из Новосибирска не смог сесть в Ноябрьске по метеоусловиям. Он ушел на посадку в Нижневартовск», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Ноябрьск.

Порывы ветра в Ноябрьске достигают 16 метров в секунду. В настоящий момент информацией об отмене обратного рейса в Новосибирск справочная служба не располагает.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиарейс Новосибирск-Ноябрьск авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту прилета из-за погоды и ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьск. «Авиарейс из Новосибирска не смог сесть в Ноябрьске по метеоусловиям. Он ушел на посадку в Нижневартовск», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Ноябрьск. Порывы ветра в Ноябрьске достигают 16 метров в секунду. В настоящий момент информацией об отмене обратного рейса в Новосибирск справочная служба не располагает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...