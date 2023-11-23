Самолет из Сибири не смог приземлиться в ЯНАО и улетел в ХМАО

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Ноябрьске из-за ветра
Авиарейс Новосибирск-Ноябрьск авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту прилета из-за погоды и ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ноябрьск.
«Авиарейс из Новосибирска не смог сесть в Ноябрьске по метеоусловиям. Он ушел на посадку в Нижневартовск», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Ноябрьск.
Порывы ветра в Ноябрьске достигают 16 метров в секунду. В настоящий момент информацией об отмене обратного рейса в Новосибирск справочная служба не располагает.
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