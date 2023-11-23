Екатеринбуржцы поддержали женщину, уложившую мальчика на лопатки

24 ноября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел днем 22 ноября на детской площадке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга вступились за женщину, которая уложила подростка на лопатки на улице. В соцсетях многие написали, что ребенка нужно наказать за драку. Инцидент произошел днем 22 ноября на Ботанике. Мальчик на детской площадке подошел к другому и якобы начал пинать его. Увидев это, женщина подошла к ним и стала разнимать. После этого он пнул ее, женщина упала. «Он сел сверху, потом она перевернулась и сама села на него», — пишет Е1.RU. Поднявшись, мальчик несколько раз ударил женщину ногой. После этого она просто ушла. «Мальчик ведет себя так с женщиной, он делает также с ровесниками. Он и в классе будет вести себя так с учительницей. Его нужно наказать за плохое поведение», — написал один свердловчанин. Другой добавил, что ему страшно за подрастающее поколение. «Молодая поросль преступников подрастает. Сегодня женщину избил, завтра что? Магазин ограбит?» — пишет еще одна екатеринбурженка. Сообщений по данному конфликту в полицию не поступало. Силовики зарегистрировали опубликованную в Сети информацию и организовали проверку, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Жители Екатеринбурга вступились за женщину, которая уложила подростка на лопатки на улице. В соцсетях многие написали, что ребенка нужно наказать за драку. Инцидент произошел днем 22 ноября на Ботанике. Мальчик на детской площадке подошел к другому и якобы начал пинать его. Увидев это, женщина подошла к ним и стала разнимать. После этого он пнул ее, женщина упала. «Он сел сверху, потом она перевернулась и сама села на него», — пишет Е1.RU. Поднявшись, мальчик несколько раз ударил женщину ногой. После этого она просто ушла. «Мальчик ведет себя так с женщиной, он делает также с ровесниками. Он и в классе будет вести себя так с учительницей. Его нужно наказать за плохое поведение», — написал один свердловчанин. Другой добавил, что ему страшно за подрастающее поколение. «Молодая поросль преступников подрастает. Сегодня женщину избил, завтра что? Магазин ограбит?» — пишет еще одна екатеринбурженка. Сообщений по данному конфликту в полицию не поступало. Силовики зарегистрировали опубликованную в Сети информацию и организовали проверку, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.