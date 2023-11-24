24 ноября 2023

Челябинские полицейские задержали наркокурьеров-мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения для шести участников массовых беспорядков в Цыганском поселке. Екатеринбург, сизо, автозак, заключенные, конвой, арест, заключение, тюрьма, полиция
Всего у наркокурьеров было изъято 15 свертков с наркотиками Фото:

Управление по контролю за оборотом наркотиков Челябинской области задержало в Кыштыме (Челябинская область) двоих наркокурьеров, оказавшимися гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Двое граждан республики Узбекистан, 1998 и 2001 года рождения, временно проживающих на территории Российской Федерации, не имея легального места работы на территории нашей страны в целях личного обогащения согласились на преступную работу наркокурьеров интернет-магазина», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. При личном досмотре у задержанных найдено четыре свертка с порошкообразным веществом, еще 11 свертков изъяли из тайников злоумышленников. Задержание проводилось при поддержке СОБР «Гром» Росгвардии Челябинской области.

По данному факту органами возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Управление по контролю за оборотом наркотиков Челябинской области задержало в Кыштыме (Челябинская область) двоих наркокурьеров, оказавшимися гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Двое граждан республики Узбекистан, 1998 и 2001 года рождения, временно проживающих на территории Российской Федерации, не имея легального места работы на территории нашей страны в целях личного обогащения согласились на преступную работу наркокурьеров интернет-магазина», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. При личном досмотре у задержанных найдено четыре свертка с порошкообразным веществом, еще 11 свертков изъяли из тайников злоумышленников. Задержание проводилось при поддержке СОБР «Гром» Росгвардии Челябинской области. По данному факту органами возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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