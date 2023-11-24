Челябинские полицейские задержали наркокурьеров-мигрантов

Управление по контролю за оборотом наркотиков Челябинской области задержало в Кыштыме (Челябинская область) двоих наркокурьеров, оказавшимися гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Двое граждан республики Узбекистан, 1998 и 2001 года рождения, временно проживающих на территории Российской Федерации, не имея легального места работы на территории нашей страны в целях личного обогащения согласились на преступную работу наркокурьеров интернет-магазина», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. При личном досмотре у задержанных найдено четыре свертка с порошкообразным веществом, еще 11 свертков изъяли из тайников злоумышленников. Задержание проводилось при поддержке СОБР «Гром» Росгвардии Челябинской области.
По данному факту органами возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.