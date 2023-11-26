ФИФА отказалась платить российским клубам за чемпионат мира-2022

В Чемпионате мира-2022 участвовали пять футболистов РПЛ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась платить российским клубам за участие в Чемпионате мира-2022 в Катаре, ссылаясь на санкции. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Пока деньги за участие игроков на Чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

ФИФА должна выплатить компенсацию тем клубам, футболист которых был участником мундиаля 2022, принадлежавшем клубу в течение двух лет. На чемпионате мира по футболу в Катаре российские команды представляли пять футболистов различных команд Российской премьер-лиги (РПЛ).