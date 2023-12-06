Мишустин объяснил, чем обусловлен низкий уровень доверия между странами

Доверие между странами на мировой арене снизилось, так как некоторые государства пытаются переписать правила игры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».
«В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим», — сказал Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Глава правительства в ходе своего выступления также добавил, что сейчас недружественные страны пытаются ограничить России доступ к технологиям. Речь идет о средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях.
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