Мишустин объяснил, чем обусловлен низкий уровень доверия между странами

Мишустин: некоторые страны пытаются переписать правила игры в ущерб другим
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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Страны действуют в угоду себе, переписывая правила игры, заявил Мишустин Фото:

Доверие между странами на мировой арене снизилось, так как некоторые государства пытаются переписать правила игры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим», — сказал Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Глава правительства в ходе своего выступления также добавил, что сейчас недружественные страны пытаются ограничить России доступ к технологиям. Речь идет о средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях.

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Доверие между странами на мировой арене снизилось, так как некоторые государства пытаются переписать правила игры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим», — сказал Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Глава правительства в ходе своего выступления также добавил, что сейчас недружественные страны пытаются ограничить России доступ к технологиям. Речь идет о средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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