Прокурор добился увеличения компенсации челябинцам, отставшим от поезда в Анапу

08 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков Фото: Илья Московец © URA.RU Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате сокращения времени стоянки на станции Самара Куйбышевской железной дороги пять пассажиров (две женщины с несовершеннолетними детьми) отстали от поезда. Судом при рассмотрении дел по правилам апелляционной инстанции размер взысканной компенсации увеличен в три раза каждому», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что первоначально судом была определена компенсация в размере пяти тысяч рублей каждому. Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что женщины с детьми отстали от поезда из-за того, что их ненадлежащим образом уведомили о сокращении времени стоянки в Самаре. Прокурор не согласился с решениями суда и внес апелляционные представления, которые были удовлетворены.

Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате сокращения времени стоянки на станции Самара Куйбышевской железной дороги пять пассажиров (две женщины с несовершеннолетними детьми) отстали от поезда. Судом при рассмотрении дел по правилам апелляционной инстанции размер взысканной компенсации увеличен в три раза каждому», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что первоначально судом была определена компенсация в размере пяти тысяч рублей каждому. Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что женщины с детьми отстали от поезда из-за того, что их ненадлежащим образом уведомили о сокращении времени стоянки в Самаре. Прокурор не согласился с решениями суда и внес апелляционные представления, которые были удовлетворены.