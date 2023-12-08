Прокурор добился увеличения компенсации челябинцам, отставшим от поезда в Анапу

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, вагоны, ржд
Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков Фото:

Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В результате сокращения времени стоянки на станции Самара Куйбышевской железной дороги пять пассажиров (две женщины с несовершеннолетними детьми) отстали от поезда. Судом при рассмотрении дел по правилам апелляционной инстанции размер взысканной компенсации увеличен в три раза каждому», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что первоначально судом была определена компенсация в размере пяти тысяч рублей каждому. Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что женщины с детьми отстали от поезда из-за того, что их ненадлежащим образом уведомили о сокращении времени стоянки в Самаре. Прокурор не согласился с решениями суда и внес апелляционные представления, которые были удовлетворены.

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Пяти челябинцам, отставшим от поезда в Анапу, в три раза будет увеличена компенсация убытков. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате сокращения времени стоянки на станции Самара Куйбышевской железной дороги пять пассажиров (две женщины с несовершеннолетними детьми) отстали от поезда. Судом при рассмотрении дел по правилам апелляционной инстанции размер взысканной компенсации увеличен в три раза каждому», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что первоначально судом была определена компенсация в размере пяти тысяч рублей каждому. Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что женщины с детьми отстали от поезда из-за того, что их ненадлежащим образом уведомили о сокращении времени стоянки в Самаре. Прокурор не согласился с решениями суда и внес апелляционные представления, которые были удовлетворены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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