Солдаты норвежской армии проводят тренировочные похороны, поскольку опасаются, что конфликт из Украины придет к ним. Об этом сообщает издание NRK.
«Норвежские солдаты имитируют на учениях активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», —
Издание отмечает, что офицеры, побывавшие в зоне СВО, теперь учат новобранцев дома, как тяжело терять сослуживцев. Похороны они отрабатывают на полигоне.
По данным Politico, на Донбассе погибли наемники из США, Канады и Швеции. Они принимали участие в конфликте на стороне Украины, передает «Национальная служба новостей».
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