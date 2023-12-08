08 декабря 2023

NRK: ВС Норвегии начали учиться хоронить своих солдат из-за СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Норвежские солдаты морально готовятся к потерям Фото:

Солдаты норвежской армии проводят тренировочные похороны, поскольку опасаются, что конфликт из Украины придет к ним. Об этом сообщает издание NRK.

«Норвежские солдаты имитируют на учениях активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — пишет издание.

Издание отмечает, что офицеры, побывавшие в зоне СВО, теперь учат новобранцев дома, как тяжело терять сослуживцев. Похороны они отрабатывают на полигоне.

По данным Politico, на Донбассе погибли наемники из США, Канады и Швеции. Они принимали участие в конфликте на стороне Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Солдаты норвежской армии проводят тренировочные похороны, поскольку опасаются, что конфликт из Украины придет к ним. Об этом сообщает издание NRK. «Норвежские солдаты имитируют на учениях активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — пишет издание. Издание отмечает, что офицеры, побывавшие в зоне СВО, теперь учат новобранцев дома, как тяжело терять сослуживцев. Похороны они отрабатывают на полигоне. По данным Politico, на Донбассе погибли наемники из США, Канады и Швеции. Они принимали участие в конфликте на стороне Украины, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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