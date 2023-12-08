NRK: ВС Норвегии начали учиться хоронить своих солдат из-за СВО

09 декабря 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Норвежские солдаты морально готовятся к потерям Фото: miliman/pickupimage.com Солдаты норвежской армии проводят тренировочные похороны, поскольку опасаются, что конфликт из Украины придет к ним. Об этом сообщает издание NRK. «Норвежские солдаты имитируют на учениях активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — пишет издание. Издание отмечает, что офицеры, побывавшие в зоне СВО, теперь учат новобранцев дома, как тяжело терять сослуживцев. Похороны они отрабатывают на полигоне. По данным Politico, на Донбассе погибли наемники из США, Канады и Швеции. Они принимали участие в конфликте на стороне Украины, передает «Национальная служба новостей».

Солдаты норвежской армии проводят тренировочные похороны, поскольку опасаются, что конфликт из Украины придет к ним. Об этом сообщает издание NRK. «Норвежские солдаты имитируют на учениях активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — пишет издание. Издание отмечает, что офицеры, побывавшие в зоне СВО, теперь учат новобранцев дома, как тяжело терять сослуживцев. Похороны они отрабатывают на полигоне. По данным Politico, на Донбассе погибли наемники из США, Канады и Швеции. Они принимали участие в конфликте на стороне Украины, передает «Национальная служба новостей».