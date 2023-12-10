Финансисты заметили признаки новых «черных лебедей» мирового кризиса

10 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Эксперты видят предпосылки новых «черных лебедей» мирового кризиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финансисты на протяжении многих лет пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть. Например, растущий американский госдолг и многолетние санкции. «Определенные признаки новых „черных лебедей“ мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций», — сказано в сообщении. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, проблемы в экономики есть всегда, однако ни одна из них на данный момент не является фатальной. С ним согласны и другие эксперты, по их словам, главный «лебедь» еще не прилетел, пока рано говорить о «наступлении новой глобальной встряски». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мировой экономике происходят необратимые изменения, мир переходит от однополярности к многополярности. Россия, в свою очередь, хочет создать демократическую модель, в которой будет главенствовать честная конкуренция всех участников.

Финансисты на протяжении многих лет пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть. Например, растущий американский госдолг и многолетние санкции. «Определенные признаки новых „черных лебедей“ мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций», — сказано в сообщении. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, проблемы в экономики есть всегда, однако ни одна из них на данный момент не является фатальной. С ним согласны и другие эксперты, по их словам, главный «лебедь» еще не прилетел, пока рано говорить о «наступлении новой глобальной встряски». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мировой экономике происходят необратимые изменения, мир переходит от однополярности к многополярности. Россия, в свою очередь, хочет создать демократическую модель, в которой будет главенствовать честная конкуренция всех участников.