Финансисты заметили признаки новых «черных лебедей» мирового кризиса

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Эксперты видят предпосылки новых «черных лебедей» мирового кризиса Фото:

Финансисты на протяжении многих лет пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть. Например, растущий американский госдолг и многолетние санкции.

«Определенные признаки новых „черных лебедей“ мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций», — сказано в сообщении. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, проблемы в экономики есть всегда, однако ни одна из них на данный момент не является фатальной. С ним согласны и другие эксперты, по их словам, главный «лебедь» еще не прилетел, пока рано говорить о «наступлении новой глобальной встряски».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мировой экономике происходят необратимые изменения, мир переходит от однополярности к многополярности. Россия, в свою очередь, хочет создать демократическую модель, в которой будет главенствовать честная конкуренция всех участников.

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Финансисты на протяжении многих лет пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть. Например, растущий американский госдолг и многолетние санкции. «Определенные признаки новых „черных лебедей“ мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций», — сказано в сообщении. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, проблемы в экономики есть всегда, однако ни одна из них на данный момент не является фатальной. С ним согласны и другие эксперты, по их словам, главный «лебедь» еще не прилетел, пока рано говорить о «наступлении новой глобальной встряски». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мировой экономике происходят необратимые изменения, мир переходит от однополярности к многополярности. Россия, в свою очередь, хочет создать демократическую модель, в которой будет главенствовать честная конкуренция всех участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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