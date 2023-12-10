Свердловчанин не может вернуться с СВО домой, где его ждут трое детей

11 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Мужчина за время службы стал многодетным отцом, но пока вернуться домой не может (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на рождение третьего ребенка бойцу из Тугулыма (Свердловская область) Канату Абельмажанову не удается вернуться с фронта домой. Дочка появилась на свет полгода назад, однако рядовой до сих пор не может уехать к семье. Жена солдата Диана рассказала URA.RU о том, как в одиночку воспитывает детей и пытается добиться для мужа демобилизации. «Каната мобилизовали в сентябре прошлого года, тогда я еще не знала, что беременна. А когда узнала и сообщила в военкомат, там мне сказали, что мужа вернут, когда срок беременности будет 22 недели. А когда наступили 22 недели, мне сказали, что закон поменялся, и мужу дадут отсрочку лишь когда родится ребенок», — рассказала Диана Абельмажанова. Дочка Айжан появилась на свет 10 июня. Также в семье подрастают два сына — пятилетний Азамат и шестилетний Булат. Женщина принесла документы в военкомат и объяснила, что рядовой Абельмажанов стал многодетным отцом и подлежит досрочному увольнению с воинской службы в запас. С тех пор прошло ровно полгода, но боец остается на фронте. «В августе Канат приезжал домой в запланированный отпуск, познакомился с дочкой и уехал обратно. Иначе было нельзя: его бы сочли дезертиром. Судя по всему, с документами случилась волокита. Куда я только не обращалась: в местный и областной военкоматы, в военную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в воинскую часть, в министерство общественной безопасности, к нашему мэру, депутатам, омбудсмену, губернатору и даже президенту, но никто мне помочь так и не смог», — сокрушается Диана. Новость по теме ЦВО добился возвращения из Луганска ошибочно мобилизованного свердловчанина Из объяснения воинской части, в которую попал служить солдат, следует, что она попала в подчинение другой воинской части, которая в данный момент находится на СВО. Документы туда отправлены полевой почтой. Несмотря на то, что решение о демобилизации рядового Абельмажанова принято, домой за полгода он так и не вернулся. «Муж каждый день пишет мне, старается поддержать. Он понимает, как мне тяжело: трое малышей на руках, помочь мне некому — мама умерла, свекровь и папа болеют, за ними тоже нужен уход. Но больше всего я переживаю за дочку: она так быстро растет, а папу видела только раз», — говорит Диана. За комментарием корреспондент обратился в Генеральную прокуратуру РФ. Ответ оттуда на момент публикации не поступил. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области пояснили, что к ним действительно поступало заявление Дианы Абельмажановой. «В октябре и ноябре [свердловский омбудсмен] Татьяна Мерзлякова дважды обращалась в органы военной прокуратуры Южного военного округа и Объединенную группировку российских войск (сил) на Украине для проверки доводов, изложенных в заявлении Абельмажановой, о досрочном увольнении с военной службы ее супруга в связи с предоставленной Областной комиссией по мобилизации граждан отсрочкой. Войсковой частью документы на увольнение переданы вышестоящему командованию. Принятие решения находится в ведении командующего ЮВО», — пояснили в аппарате омбусмена. Солдат познакомился с младшей дочерью, когда приехал в отпуск домой Фото: семейный архив Абельмажановых В семье бойца подрастают два сына Фото: семейный архив Абельмажановых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на рождение третьего ребенка бойцу из Тугулыма (Свердловская область) Канату Абельмажанову не удается вернуться с фронта домой. Дочка появилась на свет полгода назад, однако рядовой до сих пор не может уехать к семье. Жена солдата Диана рассказала URA.RU о том, как в одиночку воспитывает детей и пытается добиться для мужа демобилизации. «Каната мобилизовали в сентябре прошлого года, тогда я еще не знала, что беременна. А когда узнала и сообщила в военкомат, там мне сказали, что мужа вернут, когда срок беременности будет 22 недели. А когда наступили 22 недели, мне сказали, что закон поменялся, и мужу дадут отсрочку лишь когда родится ребенок», — рассказала Диана Абельмажанова. Дочка Айжан появилась на свет 10 июня. Также в семье подрастают два сына — пятилетний Азамат и шестилетний Булат. Женщина принесла документы в военкомат и объяснила, что рядовой Абельмажанов стал многодетным отцом и подлежит досрочному увольнению с воинской службы в запас. С тех пор прошло ровно полгода, но боец остается на фронте. «В августе Канат приезжал домой в запланированный отпуск, познакомился с дочкой и уехал обратно. Иначе было нельзя: его бы сочли дезертиром. Судя по всему, с документами случилась волокита. Куда я только не обращалась: в местный и областной военкоматы, в военную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в воинскую часть, в министерство общественной безопасности, к нашему мэру, депутатам, омбудсмену, губернатору и даже президенту, но никто мне помочь так и не смог», — сокрушается Диана. Из объяснения воинской части, в которую попал служить солдат, следует, что она попала в подчинение другой воинской части, которая в данный момент находится на СВО. Документы туда отправлены полевой почтой. Несмотря на то, что решение о демобилизации рядового Абельмажанова принято, домой за полгода он так и не вернулся. «Муж каждый день пишет мне, старается поддержать. Он понимает, как мне тяжело: трое малышей на руках, помочь мне некому — мама умерла, свекровь и папа болеют, за ними тоже нужен уход. Но больше всего я переживаю за дочку: она так быстро растет, а папу видела только раз», — говорит Диана. За комментарием корреспондент обратился в Генеральную прокуратуру РФ. Ответ оттуда на момент публикации не поступил. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области пояснили, что к ним действительно поступало заявление Дианы Абельмажановой. «В октябре и ноябре [свердловский омбудсмен] Татьяна Мерзлякова дважды обращалась в органы военной прокуратуры Южного военного округа и Объединенную группировку российских войск (сил) на Украине для проверки доводов, изложенных в заявлении Абельмажановой, о досрочном увольнении с военной службы ее супруга в связи с предоставленной Областной комиссией по мобилизации граждан отсрочкой. Войсковой частью документы на увольнение переданы вышестоящему командованию. Принятие решения находится в ведении командующего ЮВО», — пояснили в аппарате омбусмена.