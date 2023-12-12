Байден пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС

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Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, США будут поддерживать Израиль до полного уничтожения ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США будут спонсировать Армию оборону Израиля (ЦАХАЛ) до полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.

«Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они [Израиль] не избавятся от ХАМАС. Однако нам следует быть осторожными, очень осторожными», — заявил Джо Байден, его слова приводят argumenti.ru.

При этом гуманитарная помощь сектору Газа будут поставляться со стороны США, сказал Байден. Он отметил, что защита гражданских людей — это необходимость.

Война на Ближнем Востоке началась 7 октября. В ЦАХАЛ заявили, что операция в секторе Газа будет идти до полного уничтожения ХАМАС. В этом Израилю помогают США, которые оказывают военную помощь.

В ноябре ХАМАС стал отпускать заложников. Это произошло в период временного прекращения огня, пишет RT.

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США будут спонсировать Армию оборону Израиля (ЦАХАЛ) до полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки. «Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они [Израиль] не избавятся от ХАМАС. Однако нам следует быть осторожными, очень осторожными», — заявил Джо Байден, его слова приводят argumenti.ru. При этом гуманитарная помощь сектору Газа будут поставляться со стороны США, сказал Байден. Он отметил, что защита гражданских людей — это необходимость. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября. В ЦАХАЛ заявили, что операция в секторе Газа будет идти до полного уничтожения ХАМАС. В этом Израилю помогают США, которые оказывают военную помощь. В ноябре ХАМАС стал отпускать заложников. Это произошло в период временного прекращения огня, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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