Times of Israel: премьер Израиля покинул заседание правительства ради Путина

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Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Путину из-за роста напряженности в отношениях Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Times of Israel. Отмечается, что их разговор длился чуть меньше часа.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что звонок был совершен из-за увеличения напряженности в отношениях с РФ.

Ранее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем. В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя также призывал к немедленному перемирию в секторе Газа.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Times of Israel. Отмечается, что их разговор длился чуть меньше часа. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что звонок был совершен из-за увеличения напряженности в отношениях с РФ. Ранее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем. В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя также призывал к немедленному перемирию в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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