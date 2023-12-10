Times of Israel: премьер Израиля покинул заседание правительства ради Путина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Times of Israel. Отмечается, что их разговор длился чуть меньше часа.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что звонок был совершен из-за увеличения напряженности в отношениях с РФ.
Ранее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем. В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя также призывал к немедленному перемирию в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Times of Israel. Отмечается, что их разговор длился чуть меньше часа. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что звонок был совершен из-за увеличения напряженности в отношениях с РФ. Ранее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем. В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя также призывал к немедленному перемирию в секторе Газа.