США выступили против прекращения огня в секторе Газа

Блинкен: США не одобряют идею с прекращением огня в секторе Газа
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Энтони Блинкен сообщил, что США одобряют гуманитарные паузы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, без победы над палестинским движением ХАМАС перемирие лишь увековечит проблему в регионе.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил Блинкен в беседе с ABC. Интервью опубликовано в соцсети X телеканала.

Блинкен отметил, что США требуют кратковременные паузы для гуманитарной помощи и освобождении пленных. По его словам, боевые действия можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС заявил о капитуляции.

Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш сообщил, что авторитет Совета Безопасности ООН подорван из-за неспособности стран-участниц прийти к единому решению для прекращения боев в секторе Газа, передает телеканал 360. Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств представили Совбезу ООН новый план по мирным переговорам Израиля и Палестины.

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Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, без победы над палестинским движением ХАМАС перемирие лишь увековечит проблему в регионе. «Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил Блинкен в беседе с ABC. Интервью опубликовано в соцсети X телеканала. Блинкен отметил, что США требуют кратковременные паузы для гуманитарной помощи и освобождении пленных. По его словам, боевые действия можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС заявил о капитуляции. Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш сообщил, что авторитет Совета Безопасности ООН подорван из-за неспособности стран-участниц прийти к единому решению для прекращения боев в секторе Газа, передает телеканал 360. Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств представили Совбезу ООН новый план по мирным переговорам Израиля и Палестины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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