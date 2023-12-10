США выступили против прекращения огня в секторе Газа

Блинкен: США не одобряют идею с прекращением огня в секторе Газа

10 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен сообщил, что США одобряют гуманитарные паузы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, без победы над палестинским движением ХАМАС перемирие лишь увековечит проблему в регионе. «Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил Блинкен в беседе с ABC. Интервью опубликовано в соцсети X телеканала. Блинкен отметил, что США требуют кратковременные паузы для гуманитарной помощи и освобождении пленных. По его словам, боевые действия можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС заявил о капитуляции. Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш сообщил, что авторитет Совета Безопасности ООН подорван из-за неспособности стран-участниц прийти к единому решению для прекращения боев в секторе Газа, передает телеканал 360. Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств представили Совбезу ООН новый план по мирным переговорам Израиля и Палестины.

Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, без победы над палестинским движением ХАМАС перемирие лишь увековечит проблему в регионе. «Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил Блинкен в беседе с ABC. Интервью опубликовано в соцсети X телеканала. Блинкен отметил, что США требуют кратковременные паузы для гуманитарной помощи и освобождении пленных. По его словам, боевые действия можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС заявил о капитуляции. Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш сообщил, что авторитет Совета Безопасности ООН подорван из-за неспособности стран-участниц прийти к единому решению для прекращения боев в секторе Газа, передает телеканал 360. Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств представили Совбезу ООН новый план по мирным переговорам Израиля и Палестины.