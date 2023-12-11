Зеленский обвинил Россию во всех бедах мира

11 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Россия виновата во всех конфликтах, которые происходят в мире, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Россия причастна к конфликтам по всему миру, включая те, которые происходят в Латинской Америке. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Аргентину. «Прямо или косвенно Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, в том числе в Латинской Америке», — передает слова Зеленского « Газета.ру ». Он добавил, что безопасность является важным вопросом, как для украинского народа, так и для других стран. Зеленский также выразил желание, чтобы страны Латинской Америки объединились вокруг Украины и поддержали ее. По словам украинского президента, Киев готов к сотрудничеству с Аргентиной и предлагает обмен опытом в области безопасности. Зеленский стал объектом критики со стороны американских пользователей соцсетей после его высказывания, в котором он обвинил Россию во всех бедах. В комментариях было отмечено, что президент Украины упустил возможность переговоров о безопасности и мире с РФ, а также было высказано недовольство тем, что Зеленский идет на риск, запуская ракеты, которые наносят вред мирным жителям. Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, в свою очередь, заявил, что Россия имеет возможность сыграть важную роль в прекращении военного конфликта между Палестиной и Израилем, а также в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия причастна к конфликтам по всему миру, включая те, которые происходят в Латинской Америке. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Аргентину. «Прямо или косвенно Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, в том числе в Латинской Америке», — передает слова Зеленского «Газета.ру». Он добавил, что безопасность является важным вопросом, как для украинского народа, так и для других стран. Зеленский также выразил желание, чтобы страны Латинской Америки объединились вокруг Украины и поддержали ее. По словам украинского президента, Киев готов к сотрудничеству с Аргентиной и предлагает обмен опытом в области безопасности. Зеленский стал объектом критики со стороны американских пользователей соцсетей после его высказывания, в котором он обвинил Россию во всех бедах. В комментариях было отмечено, что президент Украины упустил возможность переговоров о безопасности и мире с РФ, а также было высказано недовольство тем, что Зеленский идет на риск, запуская ракеты, которые наносят вред мирным жителям. Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, в свою очередь, заявил, что Россия имеет возможность сыграть важную роль в прекращении военного конфликта между Палестиной и Израилем, а также в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.