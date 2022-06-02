Путин наградил отстраненного ФИДЕ шахматиста Карякина

02 июня 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наградил российского шахматиста Сергея Карякина, которого ранее отстранили от соревнований из-за поддержки спецоперации, медалью «За заслуги перед отечеством». Указ об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации. «Медалью ордена „За заслуги перед отечеством второй степени“ наградить Карякина Сергея Александровича. Спортсмена по шахматам государственного бюджетного учреждения города Москвы „Центр олимпийской подготовки“ Департамента спорта города Москвы», — говорится в сообщении. В марте этого года гроссмейстера РФ Сергея Карякина Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила от соревнований на полгода. Причиной этого стала публичная поддержка спецоперации на Украине. Сам спортсмен заявил, что решение о его дисквалификации является «позорным». Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что она призвана помочь гражданам Донбасса спастись от геноцида. После начала спецоперации российских спортсменов начали массово отстранять от международных соревнований, счета и недвижимость олигархов, деятелей культуры и искусства за рубежом были заморожены, а российская литература в некоторых европейских странах оказалась под запретом. Президент России Владимир Путин прокомментировал «культуру отмены России». Он пояснил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ.