Кто станет доверенными лицами Путина

РБК: Shaman, Пегов, Гагарина и Жога станут доверенными лицами Путина на выборах

12 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин баллотируется на пост президента РФ в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Состав доверенных лиц лидера России Владимира Путин на президентских выборах обновится на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году. Так, в список впервые войдут военкоры и певец Ярослав Дронов (Shaman). В список войдут военкоры Как пишет РБК, новшеством станет появление военных корреспондентов в списке доверенных лиц Путина. Среди них: Александр Коц, а на рассмотрении — Александр Сладков (ВГТРК) и Семен Пегов (основатель проекта WarGonzo). Также в список войдут представители организаций, которые появились после начала спецоперации. Среди них: государственный фонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Какие деятели культуры станут доверенными лицами Путина Традиционно, в список войдут деятели культуры. В него попали: режиссер Никита Михалков, артисты Сергей Безруков и Михаил Боярский, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Shaman, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Также в списке будут певеица Полина Гагарина, спикер парламента ДНР Артем Жога, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин. Также в список войдут и деятели культуры. Если Путин будут выдвигаться не от партии, то стать его доверенными смогут 600 человек, если от «Единой России», то 700. Основная задача доверенных лиц — это агитация. На прошлых президентских выборах, в список доверенных лиц попали 476 человек. Ранее Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом его попросил Жога, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состав доверенных лиц лидера России Владимира Путин на президентских выборах обновится на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году. Так, в список впервые войдут военкоры и певец Ярослав Дронов (Shaman). Как пишет РБК, новшеством станет появление военных корреспондентов в списке доверенных лиц Путина. Среди них: Александр Коц, а на рассмотрении — Александр Сладков (ВГТРК) и Семен Пегов (основатель проекта WarGonzo). Также в список войдут представители организаций, которые появились после начала спецоперации. Среди них: государственный фонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Традиционно, в список войдут деятели культуры. В него попали: режиссер Никита Михалков, артисты Сергей Безруков и Михаил Боярский, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Shaman, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Также в списке будут певеица Полина Гагарина, спикер парламента ДНР Артем Жога, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин. Также в список войдут и деятели культуры. Если Путин будут выдвигаться не от партии, то стать его доверенными смогут 600 человек, если от «Единой России», то 700. Основная задача доверенных лиц — это агитация. На прошлых президентских выборах, в список доверенных лиц попали 476 человек. Ранее Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом его попросил Жога, передает RT.