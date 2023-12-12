Кто станет доверенными лицами Путина

Состав доверенных лиц лидера России Владимира Путин на президентских выборах обновится на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году. Так, в список впервые войдут военкоры и певец Ярослав Дронов (Shaman).
В список войдут военкоры
Как пишет РБК, новшеством станет появление военных корреспондентов в списке доверенных лиц Путина. Среди них: Александр Коц, а на рассмотрении — Александр Сладков (ВГТРК) и Семен Пегов (основатель проекта WarGonzo).
Также в список войдут представители организаций, которые появились после начала спецоперации. Среди них: государственный фонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества.
Какие деятели культуры станут доверенными лицами Путина
Традиционно, в список войдут деятели культуры. В него попали: режиссер Никита Михалков, артисты Сергей Безруков и Михаил Боярский, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Shaman, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Также в списке будут певеица Полина Гагарина, спикер парламента ДНР Артем Жога, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.
Также в список войдут и деятели культуры. Если Путин будут выдвигаться не от партии, то стать его доверенными смогут 600 человек, если от «Единой России», то 700. Основная задача доверенных лиц — это агитация. На прошлых президентских выборах, в список доверенных лиц попали 476 человек.
Ранее Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом его попросил Жога, передает RT.
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