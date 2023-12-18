Путин предрек прирост населения России через три года

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что в 2023 молодых специалистов в РФ больше семи миллионов Фото:

Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, молодых специалистов в стране будет почти десять миллионов.

«Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх», — сообщил Путин на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в стране через три года молодых специалистов станет почти десять миллионов, сейчас их больше семи миллионов.

Ранее Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере.

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Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, молодых специалистов в стране будет почти десять миллионов. «Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх», — сообщил Путин на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в стране через три года молодых специалистов станет почти десять миллионов, сейчас их больше семи миллионов. Ранее Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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