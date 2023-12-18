Путин предрек прирост населения России через три года

18 декабря 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что в 2023 молодых специалистов в РФ больше семи миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, молодых специалистов в стране будет почти десять миллионов. «Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх», — сообщил Путин на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в стране через три года молодых специалистов станет почти десять миллионов, сейчас их больше семи миллионов. Ранее Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере.

Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, молодых специалистов в стране будет почти десять миллионов. «Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх», — сообщил Путин на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в стране через три года молодых специалистов станет почти десять миллионов, сейчас их больше семи миллионов. Ранее Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере.