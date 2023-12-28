Самолет «ЮТэйр» после вылета вернули в Тюмень из-за отказа систем

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом из Тюмени в Урай, вернулся после взлета в Рощино из-за отказа систем навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«„ЮТэйр“. Отказ навигационной системы.27.12.2023, рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что после посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. В итоге решением авиакомпании самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщает AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос руководству «ЮТэйр», ответ ожидается.
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