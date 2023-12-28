Самолет «ЮТэйр» после вылета вернули в Тюмень из-за отказа систем

28 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

После взлета у воздушного судна пропали сигналы от системы навигации Фото: Александр Елизаров © URA.RU Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом из Тюмени в Урай, вернулся после взлета в Рощино из-за отказа систем навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «„ЮТэйр“. Отказ навигационной системы.27.12.2023, рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении. Сообщается также, что после посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. В итоге решением авиакомпании самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщает AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос руководству «ЮТэйр», ответ ожидается.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом из Тюмени в Урай, вернулся после взлета в Рощино из-за отказа систем навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «„ЮТэйр“. Отказ навигационной системы.27.12.2023, рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении. Сообщается также, что после посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. В итоге решением авиакомпании самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщает AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос руководству «ЮТэйр», ответ ожидается.