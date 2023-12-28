Самолет «ЮТэйр» после вылета вернули в Тюмень из-за отказа систем

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
После взлета у воздушного судна пропали сигналы от системы навигации Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом из Тюмени в Урай, вернулся после взлета в Рощино из-за отказа систем навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«„ЮТэйр“. Отказ навигационной системы.27.12.2023, рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что после посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. В итоге решением авиакомпании самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщает AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос руководству «ЮТэйр», ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом из Тюмени в Урай, вернулся после взлета в Рощино из-за отказа систем навигации. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «„ЮТэйр“. Отказ навигационной системы.27.12.2023, рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении. Сообщается также, что после посадки был выполнен комплекс работ по обследованию самолета, поиску и устранению неполадок. В итоге решением авиакомпании самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, сообщает AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос руководству «ЮТэйр», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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