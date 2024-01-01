Минобороны: шесть тысяч военных РВСН защищали россиян в Новогоднюю ночь

02 января 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Перед заступлением на дежурство солдаты проходили ритуал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порядка шести тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вели дежурство в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Перед заступлением на дежурство военнослужащие проходили торжественный ритуал. «Был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна России и последующим убытием к местам несения дежурств», — добавили ведомстве. К обеспечению безопасности россиян в новогодние праздники будут привлечены почти 20 тысяч человек, пишет RT. Также в Минобороны отметили, что в новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1,8 тысячи военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.

Порядка шести тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вели дежурство в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Перед заступлением на дежурство военнослужащие проходили торжественный ритуал. «Был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна России и последующим убытием к местам несения дежурств», — добавили ведомстве. К обеспечению безопасности россиян в новогодние праздники будут привлечены почти 20 тысяч человек, пишет RT. Также в Минобороны отметили, что в новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1,8 тысячи военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.