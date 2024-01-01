01 января 2024

Минобороны: шесть тысяч военных РВСН защищали россиян в Новогоднюю ночь

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Перед заступлением на дежурство солдаты проходили ритуал Фото:

Порядка шести тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вели дежурство в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Перед заступлением на дежурство военнослужащие проходили торжественный ритуал. «Был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна России и последующим убытием к местам несения дежурств», — добавили ведомстве.

К обеспечению безопасности россиян в новогодние праздники будут привлечены почти 20 тысяч человек, пишет RT. Также в Минобороны отметили, что в новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1,8 тысячи военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.

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Порядка шести тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вели дежурство в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Перед заступлением на дежурство военнослужащие проходили торжественный ритуал. «Был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна России и последующим убытием к местам несения дежурств», — добавили ведомстве. К обеспечению безопасности россиян в новогодние праздники будут привлечены почти 20 тысяч человек, пишет RT. Также в Минобороны отметили, что в новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1,8 тысячи военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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