В работе Google произошел глобальный сбой

По всему миру сообщают о сбоях в работе Google
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего жалобы на работу интернет-ресурсов.
Согласно информации сервиса, проблемы затронули и Россию: на графике отчетливо видно рост обращений от пользователей. Жалобы касаются как поисковой системы, так и сопутствующих сервисов компании. Причины сбоя пока неизвестны.
