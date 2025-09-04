В работе Google произошел глобальный сбой

По всему миру сообщают о сбоях в работе Google
По всему миру сообщают о сбоях в работе Google Фото:

Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего жалобы на работу интернет-ресурсов.

Согласно информации сервиса, проблемы затронули и Россию: на графике отчетливо видно рост обращений от пользователей. Жалобы касаются как поисковой системы, так и сопутствующих сервисов компании. Причины сбоя пока неизвестны. 

