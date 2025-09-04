Захарова похвалила Армению и Азербайджан

Захарова: Россия считает обоснованным решение о роспуске Минской группы
По словам Захаровой, Россия активно участвовала в урегулировании конфликта
Россия считает обоснованным и своевременным решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы, занимавшейся урегулированием карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе», — сказала Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума. Ее слова передает ТАСС. По словам Захаровой, Россия на протяжении всего периода работы Минской группы активно участвовала в урегулировании конфликта и прилагала максимум усилий для примирения народов.

Инициатива о роспуске рабочей группы исходила непосредственно от Армении и Азербайджана — министры иностранных дел двух стран 11 августа обратились в ОБСЕ с соответствующим предложением. Минский процесс ОБСЕ был запущен в 1992 году с целью поиска мирного решения затяжного карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рабочая группа, в которую входили Россия, США и Франция в качестве сопредседателей, выступала основным переговорным форматом по данному вопросу.

