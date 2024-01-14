Сотрудник Wildberries рассказал об ужасе при эвакуации с горящего склада

Сотрудник Wildberries помогал эвакуировать людей при пожаре на складе в Шушарах

14 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Сотрудник Wildberries рассказал, что он вместе с другими работниками организовал эвакуацию на складе, чтобы избежать паники при пожаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом по имени Николай рассказал, как он вместе с другими работниками пытался организовать эвакуацию остальных, когда те в панике пытались толпой покинуть помещение. Людей проводили через один из шлюзов для проезда фур. «Было очень страшно. Ворота между блоками закрыли. У нас склад разделен на два блока внутри, эвакуация происходит через ворота, в которые фуры задом сдают. Через эти шлюзы, которых в одном блоке больше 20, и происходит эвакуация. Все сотрудники эвакуировались через них. Самое страшное было в очаге, он был в мезонине. Благо, мы с крепкими мужчинами смогли организовать народ», — рассказал Николай в разговоре с « Газетой.ру». Он подчеркнул, что не хотел повторения ситуации, как в клубе «Зимняя вишня». Работник также рассказал, что несколько человек пытались спасти оставленные другими вещи в раздевалке, несмотря на дым и гарь. Пожар на складе Wildberries произошел с утра 13 января. Некоторые сотрудники рассказывали telegram-каналу Baza, что их на входе досматривал охранник на предмет украденных вещей в тот момент, когда пожар распространялся по помещению. Площадь возгорания составляла более 75 тысяч квадратных метров.

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом по имени Николай рассказал, как он вместе с другими работниками пытался организовать эвакуацию остальных, когда те в панике пытались толпой покинуть помещение. Людей проводили через один из шлюзов для проезда фур. «Было очень страшно. Ворота между блоками закрыли. У нас склад разделен на два блока внутри, эвакуация происходит через ворота, в которые фуры задом сдают. Через эти шлюзы, которых в одном блоке больше 20, и происходит эвакуация. Все сотрудники эвакуировались через них. Самое страшное было в очаге, он был в мезонине. Благо, мы с крепкими мужчинами смогли организовать народ», — рассказал Николай в разговоре с «Газетой.ру». Он подчеркнул, что не хотел повторения ситуации, как в клубе «Зимняя вишня». Работник также рассказал, что несколько человек пытались спасти оставленные другими вещи в раздевалке, несмотря на дым и гарь. Пожар на складе Wildberries произошел с утра 13 января. Некоторые сотрудники рассказывали telegram-каналу Baza, что их на входе досматривал охранник на предмет украденных вещей в тот момент, когда пожар распространялся по помещению. Площадь возгорания составляла более 75 тысяч квадратных метров.