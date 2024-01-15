В Пермском краевом суде появились новые судьи

16 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Удостоверения вручил председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском краевом суде приступили к работе шесть новых судей. Сегодня, 16 января, они получили свои удостоверения из рук председателя суда Александра Суханкина. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив», — приветствовал вновь назначенных судей председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, передает пресс-служба суда в Telegram. Удостоверения судей Пермского краевого суда Суханкин вручил Юлии Букатиной, Оксане Гладковой, Михаилу Казакову, Владиславу Кияшко, Ивану Кротову и Наталии Старковой. Ранее URA.RU рассказывало, что в краевом суде ждут нового зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила на этот пост кандидатуру Татьяны Журавлевой, которая сейчас возглавляет Мотовилихинский райсуд Перми. Но указ о ее назначении пока не подписан.

В Пермском краевом суде приступили к работе шесть новых судей. Сегодня, 16 января, они получили свои удостоверения из рук председателя суда Александра Суханкина. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив», — приветствовал вновь назначенных судей председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, передает пресс-служба суда в Telegram. Удостоверения судей Пермского краевого суда Суханкин вручил Юлии Букатиной, Оксане Гладковой, Михаилу Казакову, Владиславу Кияшко, Ивану Кротову и Наталии Старковой. Ранее URA.RU рассказывало, что в краевом суде ждут нового зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила на этот пост кандидатуру Татьяны Журавлевой, которая сейчас возглавляет Мотовилихинский райсуд Перми. Но указ о ее назначении пока не подписан.