15 января 2024

В Пермском краевом суде появились новые судьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, сухинкин александр
Удостоверения вручил председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин Фото:

В Пермском краевом суде приступили к работе шесть новых судей. Сегодня, 16 января, они получили свои удостоверения из рук председателя суда Александра Суханкина.

«Добро пожаловать в наш дружный коллектив», — приветствовал вновь назначенных судей председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, передает пресс-служба суда в Telegram. Удостоверения судей Пермского краевого суда Суханкин вручил Юлии Букатиной, Оксане Гладковой, Михаилу Казакову, Владиславу Кияшко, Ивану Кротову и Наталии Старковой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в краевом суде ждут нового зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила на этот пост кандидатуру Татьяны Журавлевой, которая сейчас возглавляет Мотовилихинский райсуд Перми. Но указ о ее назначении пока не подписан.

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В Пермском краевом суде приступили к работе шесть новых судей. Сегодня, 16 января, они получили свои удостоверения из рук председателя суда Александра Суханкина. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив», — приветствовал вновь назначенных судей председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, передает пресс-служба суда в Telegram. Удостоверения судей Пермского краевого суда Суханкин вручил Юлии Букатиной, Оксане Гладковой, Михаилу Казакову, Владиславу Кияшко, Ивану Кротову и Наталии Старковой. Ранее URA.RU рассказывало, что в краевом суде ждут нового зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила на этот пост кандидатуру Татьяны Журавлевой, которая сейчас возглавляет Мотовилихинский райсуд Перми. Но указ о ее назначении пока не подписан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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