Замгенпрокурора РФ отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке

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Противники усиливают попытки раскачать ситуацию на Дальнем Востоке Фото:

Зафиксированы множественные попытки противника «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию на Дальнем Востоке», — передает слова Демешина РИА Новости. Он отметил, что были выявлены случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ.

Замгенпрокурора также отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край. Демешин подчеркнул, что все такие акты были пресечены правоохранительными органами.

Запад будет прилагать особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в России накануне президентских выборов, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Он отметил, что противники упоминают многонациональность страны как ее «ахиллесову пяту» и привел в пример события в Дагестане.

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Зафиксированы множественные попытки противника «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. «Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию на Дальнем Востоке», — передает слова Демешина РИА Новости. Он отметил, что были выявлены случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ. Замгенпрокурора также отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край. Демешин подчеркнул, что все такие акты были пресечены правоохранительными органами. Запад будет прилагать особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в России накануне президентских выборов, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Он отметил, что противники упоминают многонациональность страны как ее «ахиллесову пяту» и привел в пример события в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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