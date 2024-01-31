Замгенпрокурора РФ отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке

31 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Противники усиливают попытки раскачать ситуацию на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зафиксированы множественные попытки противника «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. «Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию на Дальнем Востоке», — передает слова Демешина РИА Новости. Он отметил, что были выявлены случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ. Замгенпрокурора также отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край. Демешин подчеркнул, что все такие акты были пресечены правоохранительными органами. Запад будет прилагать особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в России накануне президентских выборов, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Он отметил, что противники упоминают многонациональность страны как ее «ахиллесову пяту» и привел в пример события в Дагестане.

Зафиксированы множественные попытки противника «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. «Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию на Дальнем Востоке», — передает слова Демешина РИА Новости. Он отметил, что были выявлены случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ. Замгенпрокурора также отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край. Демешин подчеркнул, что все такие акты были пресечены правоохранительными органами. Запад будет прилагать особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в России накануне президентских выборов, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Он отметил, что противники упоминают многонациональность страны как ее «ахиллесову пяту» и привел в пример события в Дагестане.