Замгенпрокурора РФ отметил попытки «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке

Зафиксированы множественные попытки противника «расшатать ситуацию» в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.
«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию на Дальнем Востоке», — передает слова Демешина РИА Новости. Он отметил, что были выявлены случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ.
Замгенпрокурора также отметил увеличение числа случаев диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке, включая Приморский край. Демешин подчеркнул, что все такие акты были пресечены правоохранительными органами.
Запад будет прилагать особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в России накануне президентских выборов, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Он отметил, что противники упоминают многонациональность страны как ее «ахиллесову пяту» и привел в пример события в Дагестане.
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