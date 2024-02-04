Уральского экс-участкового, поругавшегося с начальством, увезли в психбольницу

05 февраля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Экс-участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле и стал фигурантом уголовного дела за избиение людей, отправили в психбольницу для прохождения экспертизы на вменяемость. Об этом URA.RU сообщила его супруга Кристина. «Сегодня в семь утра за Юрой приехал представитель ФСИН. Он отвез его в полицию, оттуда Юрия увезли в областную психбольницу на Сибирском тракте для прохождения экспертизы на вменяемость», — сказала Золотко. По ее словам, Юрия и его адвоката заранее об этом не уведомили. Родственники отправили жалобу в прокуратуру и следственный комитет. «Прошу зарегистрировать сообщение о неправомерных действиях сотрудника следственного отдела по Первоуральску, который незаконно направил Юрия Ильича Золотко на судмедэкспертизу. Это нарушение, поскольку ни адвокат, ни Золотко не ознакомлены с постановлением о назначении такой экспертизы. Они лишены прав заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судэкспертизы в другом учреждении, ходатайствовать о привлечении других экспертов, о внесении дополнительных вопросов, присутствовать при экспертизе», — следует из документа (имеется в распоряжении URA.RU). В середине января во время судебного процесса следователь сначала заявил, а потом отозвал ходатайство о направлении Золотко на прохождение психэкспертизы. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами в декабре прошлого года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий за эпизоды избиения троих людей. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU.