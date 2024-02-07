Датская Carlsberg оценила убытки от потери бизнеса «Балтика» в РФ

Бренд Carlsberg оценил убытки от потери контроля над «Балтикой» в 47 млрд крон

07 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Консолидированная выручка Carlsberg Group стала больше на 4,6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Датская компания Carlsberg отразила убыток от обесценения российских активов в объеме семи миллиардов датских крон (один миллиард долларов). Соответствующие данные приводятся в отчетности Carlsberg за 2023 год. Деконсолидация бизнеса в РФ отразила накопленные убытки от пересчета валютных курсов и хеджирования с 2004 по 2023 год в размере 41,5 миллиарда датских крон, говорится в документе . Убытки от обесценивания достигли семи миллиардов датских крон. Общий убыток российских активов компания оценила в 47,75 миллиардов датских крон. Консолидированная выручка Carlsberg Group в 2023 году стала больше на 4,6% с 70,3 миллиардов датских крон до 73,6 миллиардов. При этом чистая прибыль уменьшилась на 5% до 7,4 миллиардов датских крон. В марте 2022 года, после начала военной операции РФ на Украине компания заявила о желании покинуть российский рынок. В июне 2023 года Carlsberg сообщил, что ей удалось найти покупателя на свои активы в РФ. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen. Руководство «Балтики» планировало приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба была направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Датская компания Carlsberg отразила убыток от обесценения российских активов в объеме семи миллиардов датских крон (один миллиард долларов). Соответствующие данные приводятся в отчетности Carlsberg за 2023 год. Деконсолидация бизнеса в РФ отразила накопленные убытки от пересчета валютных курсов и хеджирования с 2004 по 2023 год в размере 41,5 миллиарда датских крон, говорится в документе. Убытки от обесценивания достигли семи миллиардов датских крон. Общий убыток российских активов компания оценила в 47,75 миллиардов датских крон. Консолидированная выручка Carlsberg Group в 2023 году стала больше на 4,6% с 70,3 миллиардов датских крон до 73,6 миллиардов. При этом чистая прибыль уменьшилась на 5% до 7,4 миллиардов датских крон. В марте 2022 года, после начала военной операции РФ на Украине компания заявила о желании покинуть российский рынок. В июне 2023 года Carlsberg сообщил, что ей удалось найти покупателя на свои активы в РФ. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen. Руководство «Балтики» планировало приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба была направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.