Экономика Бизнес Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg 19 января 2024 в 06:02 Размер текста - 17 + Решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen. Это следует из картотеки суда. «Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять госрегистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим сублицензионным договорам: сублицензионное соглашения в отношении бренда Carlsberg и лицензионное соглашение в отношении бренда Grimbergen. Данные договора были заключены с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда . «Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков. Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» планирует приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба лишить Carlsberg товарного знака в СНГ была ранее направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. Национализация «Балтики» является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями по части финансовых расчетов, считает президент компании Таймураз Боллоев. В настоящее время активы компании находятся под управлением датского холдинга Carlsberg. Передача прав была осуществлена незаконно 19 июля 2023 года представителями «Балтики», которые сейчас находятся под арестом в подозрении в мошенничестве. В итоге Carlsberg получила права на товарные знаки российской компании. Российская компания за рубежом распоряжаться активами не может. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen. Это следует из картотеки суда. «Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять госрегистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим сублицензионным договорам: сублицензионное соглашения в отношении бренда Carlsberg и лицензионное соглашение в отношении бренда Grimbergen. Данные договора были заключены с Карлсберг Брюириз А/С», — говорится в определении суда. «Балтика» обратилась в суд с иском к Carlsberg Breweries A/S о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионных соглашений в отношении указанных товарных знаков. Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» планирует приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба лишить Carlsberg товарного знака в СНГ была ранее направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. Национализация «Балтики» является единственным выходом из сложившейся ситуации. Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями по части финансовых расчетов, считает президент компании Таймураз Боллоев. В настоящее время активы компании находятся под управлением датского холдинга Carlsberg. Передача прав была осуществлена незаконно 19 июля 2023 года представителями «Балтики», которые сейчас находятся под арестом в подозрении в мошенничестве. В итоге Carlsberg получила права на товарные знаки российской компании. Российская компания за рубежом распоряжаться активами не может. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям