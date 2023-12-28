«Ведомости»: «Балтика» хочет лишить Carlsberg товарного знака в СНГ

29 декабря 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Руководство «Балтики» попросило помощи в администрации президента РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» планирует приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба была направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. «(Вице-президент компании „Балтика“ Александр Дедегкаев — прим. URA.RU) просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств — членов СНГ (Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них „Балтика“ и связанные с этой маркой названия», — передают «Ведомости» содержание обращения. Эксперты по-разному относятся к перспективам обращения руководства «Балтики». Одни заявили, что Роспатент не может выступать на стороне юридических лиц при обращении в патентные ведомства других стран. Другие считают, что возможность позитивного исхода у «Балтики» есть в случае предоставления полного комплекта документов о незаконной смене владельца товарного знака. В настоящее время активы компании находятся под управлением датского холдинга Carlsberg. Передача прав была осуществлена незаконно 19 июля 2023 года представителями «Балтики», которые сейчас находятся под арестом за это мошенничество. В итоге Carlsberg получила права на товарные знаки российской компании в вышеуказанных странах. Российская компания за рубежом распоряжаться активами не может. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» планирует приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование бренда в странах СНГ, Туркменистане и Монголии. Просьба была направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. «(Вице-президент компании „Балтика“ Александр Дедегкаев — прим. URA.RU) просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств — членов СНГ (Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них „Балтика“ и связанные с этой маркой названия», — передают «Ведомости» содержание обращения. Эксперты по-разному относятся к перспективам обращения руководства «Балтики». Одни заявили, что Роспатент не может выступать на стороне юридических лиц при обращении в патентные ведомства других стран. Другие считают, что возможность позитивного исхода у «Балтики» есть в случае предоставления полного комплекта документов о незаконной смене владельца товарного знака. В настоящее время активы компании находятся под управлением датского холдинга Carlsberg. Передача прав была осуществлена незаконно 19 июля 2023 года представителями «Балтики», которые сейчас находятся под арестом за это мошенничество. В итоге Carlsberg получила права на товарные знаки российской компании в вышеуказанных странах. Российская компания за рубежом распоряжаться активами не может. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».