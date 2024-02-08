Минюст РФ обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

08 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Иноагенты призывают не идти голосовать на выборах президента РФ, поделился Олег Свириденко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений», — заявил Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что иноагенты также пытаются повлиять на ход избирательной кампании. Многие из них призывают не голосовать в марте. Самыми активными иноагентами, которые пытаются повлиять на общественное мнение в России, стали движение «Голос»*, «Весна»* и объединение «Ковчег»*, делится Свириденко. Выборы в России назначены на 17 марта. В ЦИК сообщили, что только четыре кандидата появятся в бюллетени. *Признаны иноагентами в России

Иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений», — заявил Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что иноагенты также пытаются повлиять на ход избирательной кампании. Многие из них призывают не голосовать в марте. Самыми активными иноагентами, которые пытаются повлиять на общественное мнение в России, стали движение «Голос»*, «Весна»* и объединение «Ковчег»*, делится Свириденко. Выборы в России назначены на 17 марта. В ЦИК сообщили, что только четыре кандидата появятся в бюллетени. *Признаны иноагентами в России