Минюст РФ обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

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Иноагенты призывают не идти голосовать на выборах президента РФ, поделился Олег Свириденко Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений», — заявил Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что иноагенты также пытаются повлиять на ход избирательной кампании. Многие из них призывают не голосовать в марте. Самыми активными иноагентами, которые пытаются повлиять на общественное мнение в России, стали движение «Голос»*, «Весна»* и объединение «Ковчег»*, делится Свириденко.

Выборы в России назначены на 17 марта. В ЦИК сообщили, что только четыре кандидата появятся в бюллетени.

*Признаны иноагентами в России

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Иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений», — заявил Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что иноагенты также пытаются повлиять на ход избирательной кампании. Многие из них призывают не голосовать в марте. Самыми активными иноагентами, которые пытаются повлиять на общественное мнение в России, стали движение «Голос»*, «Весна»* и объединение «Ковчег»*, делится Свириденко. Выборы в России назначены на 17 марта. В ЦИК сообщили, что только четыре кандидата появятся в бюллетени. *Признаны иноагентами в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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