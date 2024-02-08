Минюст РФ обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
«Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений», — заявил Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что иноагенты также пытаются повлиять на ход избирательной кампании. Многие из них призывают не голосовать в марте. Самыми активными иноагентами, которые пытаются повлиять на общественное мнение в России, стали движение «Голос»*, «Весна»* и объединение «Ковчег»*, делится Свириденко.
Выборы в России назначены на 17 марта. В ЦИК сообщили, что только четыре кандидата появятся в бюллетени.
*Признаны иноагентами в России
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