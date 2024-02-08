Памфилова раскрыла, сколько кандидатов будет участвовать в выборах президента

Памфилова: за пост президента будут бороться четыре кандидата

08 февраля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

По информации Памфиловой, среди кандидатов числятся Путин, Слуцкий, Харитонов и Даванков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за президентский пост поборются только четыре кандидата. Среди них нынешний президент РФ Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Об этом она завила на заседании ЦИК. «В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата», — заявила Памфилова во время заседания . Среди них Харитонов, Путин, Даванков и Слуцкий. Основаниями для отказа некоторым кандидатам на президентский пост в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей. В частности, количество недействительных и недостоверных подписей не должно было превышать 5% от общего числа подписей, собранных в поддержку кандидата. РИА Новости

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за президентский пост поборются только четыре кандидата. Среди них нынешний президент РФ Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Об этом она завила на заседании ЦИК. «В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата», — заявила Памфилова во время заседания. Среди них Харитонов, Путин, Даванков и Слуцкий. Основаниями для отказа некоторым кандидатам на президентский пост в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей. В частности, количество недействительных и недостоверных подписей не должно было превышать 5% от общего числа подписей, собранных в поддержку кандидата.