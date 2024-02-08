Памфилова раскрыла, сколько кандидатов будет участвовать в выборах президента

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за президентский пост поборются только четыре кандидата. Среди них нынешний президент РФ Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Об этом она завила на заседании ЦИК.
«В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата», — заявила Памфилова во время
Основаниями для отказа некоторым кандидатам на президентский пост в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей. В частности, количество недействительных и недостоверных подписей не должно было превышать 5% от общего числа подписей, собранных в поддержку кандидата.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.