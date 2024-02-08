Памфилова раскрыла, сколько кандидатов будет участвовать в выборах президента

Памфилова: за пост президента будут бороться четыре кандидата
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
По информации Памфиловой, среди кандидатов числятся Путин, Слуцкий, Харитонов и Даванков Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за президентский пост поборются только четыре кандидата. Среди них нынешний президент РФ Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Об этом она завила на заседании ЦИК.

«В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата», — заявила Памфилова во время заседания. Среди них Харитонов, Путин, Даванков и Слуцкий.

Основаниями для отказа некоторым кандидатам на президентский пост в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей. В частности, количество недействительных и недостоверных подписей не должно было превышать 5% от общего числа подписей, собранных в поддержку кандидата.

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за президентский пост поборются только четыре кандидата. Среди них нынешний президент РФ Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Об этом она завила на заседании ЦИК. «В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата», — заявила Памфилова во время заседания. Среди них Харитонов, Путин, Даванков и Слуцкий. Основаниями для отказа некоторым кандидатам на президентский пост в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей. В частности, количество недействительных и недостоверных подписей не должно было превышать 5% от общего числа подписей, собранных в поддержку кандидата.
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