Общественная палата готовит черный список блогеров

09 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

ОП планирует создать черный список youtube-блогеров, заявил Александр Малькевич Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общественная палата (ОП) начала работу по созданию черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола. «Общественная палата сейчас, в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — заявил Александр Малькевич, передает ТАСС. По словам Малькевича, это в первую очередь это будет касаться блогеров, которые работают на детскую аудиторию. Первый зампред комиссии ОП отметил, что многие авторы сами не достигли 18 лет. Новость по теме Главные дела 2023 года против блогеров, продававших марафоны и бизнес-курсы Список делается для того, чтобы простимулировать переход блогеров с американской площадки на российскую, например, на Rutube. Малькевич заявил, что авторы, которые отказываются это делать, «скрывают доходы или ведут враждебную деятельность». В прошлом году активно обсуждалась тема блокировки YouTube в России. По данным «Парламентской газеты», это произойдет не раньше 2028 года. Однако из-за отключенной монетизации после начала спецоперации многие авторы уже сейчас переходят на российские платформы.

Общественная палата (ОП) начала работу по созданию черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола. «Общественная палата сейчас, в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — заявил Александр Малькевич, передает ТАСС. По словам Малькевича, это в первую очередь это будет касаться блогеров, которые работают на детскую аудиторию. Первый зампред комиссии ОП отметил, что многие авторы сами не достигли 18 лет. Список делается для того, чтобы простимулировать переход блогеров с американской площадки на российскую, например, на Rutube. Малькевич заявил, что авторы, которые отказываются это делать, «скрывают доходы или ведут враждебную деятельность». В прошлом году активно обсуждалась тема блокировки YouTube в России. По данным «Парламентской газеты», это произойдет не раньше 2028 года. Однако из-за отключенной монетизации после начала спецоперации многие авторы уже сейчас переходят на российские платформы.