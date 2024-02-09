Общественная палата готовит черный список блогеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Youtube. Тюмень, телефон, смартфон, youtube, ютуб, смартфон в руке, ютьюб, you tube
ОП планирует создать черный список youtube-блогеров, заявил Александр Малькевич Фото:

Общественная палата (ОП) начала работу по созданию черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола.

«Общественная палата сейчас, в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — заявил Александр Малькевич, передает ТАСС.

По словам Малькевича, это в первую очередь это будет касаться блогеров, которые работают на детскую аудиторию. Первый зампред комиссии ОП отметил, что многие авторы сами не достигли 18 лет.

Новость по теме
Главные дела 2023 года против блогеров, продававших марафоны и бизнес-курсы

Список делается для того, чтобы простимулировать переход блогеров с американской площадки на российскую, например, на Rutube. Малькевич заявил, что авторы, которые отказываются это делать, «скрывают доходы или ведут враждебную деятельность».

В прошлом году активно обсуждалась тема блокировки YouTube в России. По данным «Парламентской газеты», это произойдет не раньше 2028 года. Однако из-за отключенной монетизации после начала спецоперации многие авторы уже сейчас переходят на российские платформы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественная палата (ОП) начала работу по созданию черного списка блогеров на YouTube. Об этом рассказал первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола. «Общественная палата сейчас, в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — заявил Александр Малькевич, передает ТАСС. По словам Малькевича, это в первую очередь это будет касаться блогеров, которые работают на детскую аудиторию. Первый зампред комиссии ОП отметил, что многие авторы сами не достигли 18 лет. Список делается для того, чтобы простимулировать переход блогеров с американской площадки на российскую, например, на Rutube. Малькевич заявил, что авторы, которые отказываются это делать, «скрывают доходы или ведут враждебную деятельность». В прошлом году активно обсуждалась тема блокировки YouTube в России. По данным «Парламентской газеты», это произойдет не раньше 2028 года. Однако из-за отключенной монетизации после начала спецоперации многие авторы уже сейчас переходят на российские платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...