Песков оценил перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

В Кремле оценили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле оценили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку Фото:

Вооруженные столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией не приближают момент подписания мирного договора. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что переговорный процесс все же будет продолжен, несмотря на сегодняшнее происшествие.

«Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков.

Сегодня утром стали поступать сообщения о столкновении на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан заявил, что ответил огнем на действия с армянской стороны. При этом неоднократно за последнее время в Баку и в Ереване говорили о высокой степени готовности к подписанию мирного договора.

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Вооруженные столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией не приближают момент подписания мирного договора. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что переговорный процесс все же будет продолжен, несмотря на сегодняшнее происшествие. «Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков. Сегодня утром стали поступать сообщения о столкновении на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан заявил, что ответил огнем на действия с армянской стороны. При этом неоднократно за последнее время в Баку и в Ереване говорили о высокой степени готовности к подписанию мирного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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