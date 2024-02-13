Песков оценил перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

В Кремле оценили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

13 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кремле оценили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией не приближают момент подписания мирного договора. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что переговорный процесс все же будет продолжен, несмотря на сегодняшнее происшествие. «Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков. Сегодня утром стали поступать сообщения о столкновении на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан заявил, что ответил огнем на действия с армянской стороны. При этом неоднократно за последнее время в Баку и в Ереване говорили о высокой степени готовности к подписанию мирного договора.

Вооруженные столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией не приближают момент подписания мирного договора. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что переговорный процесс все же будет продолжен, несмотря на сегодняшнее происшествие. «Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков. Сегодня утром стали поступать сообщения о столкновении на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан заявил, что ответил огнем на действия с армянской стороны. При этом неоднократно за последнее время в Баку и в Ереване говорили о высокой степени готовности к подписанию мирного договора.