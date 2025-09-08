Песков: Россия продолжит СВО для безопасности страны

Песков заявил, что СВО будет продолжена
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия будет продолжать спецоперацию, пока безопасность страны нельзя обеспечить дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что пока в вопросе урегулирования конфликта у России нет взаимопонимания с Украиной и странами Европы.
