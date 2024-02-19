Риелторы раскрыли самые благоприятные районы для покупки квартир в Челябинске в 2024 году. Фото

В Челябинске лучшими районами для проживания признаны центр и северо-запад

20 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир в самых комфортных для проживания ЖК начинается от 200 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самыми комфортными для проживания стали Центральный и Северо-западный районы. Это дома, расположенные на улице Лесопарковой, Братьев Кашириных, на пересечении улиц Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Об этом рассказал директор компании «А1» Степан Подпятников. «В рейтинг самых комфортных для проживания в Челябинске вошли жилые комплексы, расположенные на улице Лесопарковой, на пересечении улицы Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Также в рейтинг попал микрорайон на улице Братьев Кашириных. Данные ЖК являются наиболее популярными в Челябинске, они интересны с точки зрения покупки, продажи, и в целом их можно рассматривать как выгодные инвестиции», — сообщил Подпятников. Директор компании «А1» отметил, что улица Лесопарковая в Центральном районе Челябинска является лучшей для проживания. Данный факт подтверждают 11 высотных зданий, расположенных неподалеку от бассейна ЮУрГУ. Так, если изначально квартиры там продавались по 65 тысяч рублей за квадратный метр, то полгода назад стоимость жилья там уже составляла 150 тысяч за «квадрат». На данный момент квартиры на вторичном рынке на Лесопарковой в среднем продаются уже по 240 тысяч рублей за «квадрат». Но собственники квартир их практически не продают. В основном жилье сдается в аренду по высокой цене, поэтому здесь выгодно покупать жилье для инвестиций. На второе место в рейтинге можно поставить многоквартирные дома, расположенные на пересечении улиц Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Как отметил эксперт, ЖК там возводит надежный застройщик. Качественно построенный жилой комплекс также выгоден для инвестиций. Изначально жилье здесь продавали по 50 тысяч рублей за квадратный метр, а на данный момент — уже по 200 тысяч рублей. На третьем месте в рейтинге — новый ЖК, расположенный на улице Братьев Кашириных. Все квартиры-студии там раскупили еще на старте продаж. Стоимость жилья в данном микрорайоне начинается от 200 тысяч рублей за квадратный метр. К плюсам всех трех жилых комплексов, расположенных в Центральном районе и на Северо-западе, можно отнести более чистый воздух по сравнению с другими районами в Челябинске. Также важнейшим преимуществом является удобное расположение и наличие поблизости всей необходимой инфраструктуры. Квартиры в ЖК на Братьев Кашириных продаются по цене от 200 тысяч рублей за квадратный метр Фото: официальный сайт ЖК «Ньютон» В новом ЖК на улице Братьев Кашириных все квартиры-студии раскупили еще на старте продаж Фото: официальный сайт ЖК «Голос Кашириных» На Лесопарковой расположено 11 высотных зданий, в которых квартиры не продают, а сдают в аренду за 70 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске самыми комфортными для проживания стали Центральный и Северо-западный районы. Это дома, расположенные на улице Лесопарковой, Братьев Кашириных, на пересечении улиц Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Об этом рассказал директор компании «А1» Степан Подпятников. «В рейтинг самых комфортных для проживания в Челябинске вошли жилые комплексы, расположенные на улице Лесопарковой, на пересечении улицы Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Также в рейтинг попал микрорайон на улице Братьев Кашириных. Данные ЖК являются наиболее популярными в Челябинске, они интересны с точки зрения покупки, продажи, и в целом их можно рассматривать как выгодные инвестиции», — сообщил Подпятников. Директор компании «А1» отметил, что улица Лесопарковая в Центральном районе Челябинска является лучшей для проживания. Данный факт подтверждают 11 высотных зданий, расположенных неподалеку от бассейна ЮУрГУ. Так, если изначально квартиры там продавались по 65 тысяч рублей за квадратный метр, то полгода назад стоимость жилья там уже составляла 150 тысяч за «квадрат». На данный момент квартиры на вторичном рынке на Лесопарковой в среднем продаются уже по 240 тысяч рублей за «квадрат». Но собственники квартир их практически не продают. В основном жилье сдается в аренду по высокой цене, поэтому здесь выгодно покупать жилье для инвестиций. На второе место в рейтинге можно поставить многоквартирные дома, расположенные на пересечении улиц Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Как отметил эксперт, ЖК там возводит надежный застройщик. Качественно построенный жилой комплекс также выгоден для инвестиций. Изначально жилье здесь продавали по 50 тысяч рублей за квадратный метр, а на данный момент — уже по 200 тысяч рублей. На третьем месте в рейтинге — новый ЖК, расположенный на улице Братьев Кашириных. Все квартиры-студии там раскупили еще на старте продаж. Стоимость жилья в данном микрорайоне начинается от 200 тысяч рублей за квадратный метр. К плюсам всех трех жилых комплексов, расположенных в Центральном районе и на Северо-западе, можно отнести более чистый воздух по сравнению с другими районами в Челябинске. Также важнейшим преимуществом является удобное расположение и наличие поблизости всей необходимой инфраструктуры.