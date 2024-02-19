CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом для ВСУ

20 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Потеря Авдеевки ВСУ стала худшим временем для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в специальной военной операции и худшим временем для Киева. Об этом пишет телеканал CNN. «Это поворотный момент. Российские успехи и атрофия Запада угрожают превратиться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — пишет издание. В материале отмечается, что со стороны западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием поддержки, запрашиваемой Киевом. Положение ВСУ, в это время, кажется «все более отчаянным». «Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на фронте из-за отсутствия помощи от США, превратились в жестокую реальность», — заявляет телеканал. ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Украинские военные рассказали, что перед освобождением города российские солдаты сменили тактику, а в США обвиняют американского президента Джо Байдена в том, что его больше беспокоит «эскалация» с РФ, а не победа Киева.

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в специальной военной операции и худшим временем для Киева. Об этом пишет телеканал CNN. «Это поворотный момент. Российские успехи и атрофия Запада угрожают превратиться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — пишет издание. В материале отмечается, что со стороны западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием поддержки, запрашиваемой Киевом. Положение ВСУ, в это время, кажется «все более отчаянным». «Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на фронте из-за отсутствия помощи от США, превратились в жестокую реальность», — заявляет телеканал. ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Украинские военные рассказали, что перед освобождением города российские солдаты сменили тактику, а в США обвиняют американского президента Джо Байдена в том, что его больше беспокоит «эскалация» с РФ, а не победа Киева.