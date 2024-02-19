19 февраля 2024

CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом для ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Потеря Авдеевки ВСУ стала худшим временем для Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в специальной военной операции и худшим временем для Киева. Об этом пишет телеканал CNN.

«Это поворотный момент. Российские успехи и атрофия Запада угрожают превратиться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — пишет издание.

В материале отмечается, что со стороны западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием поддержки, запрашиваемой Киевом. Положение ВСУ, в это время, кажется «все более отчаянным». «Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на фронте из-за отсутствия помощи от США, превратились в жестокую реальность», — заявляет телеканал.

ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Украинские военные рассказали, что перед освобождением города российские солдаты сменили тактику, а в США обвиняют американского президента Джо Байдена в том, что его больше беспокоит «эскалация» с РФ, а не победа Киева.

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Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в специальной военной операции и худшим временем для Киева. Об этом пишет телеканал CNN. «Это поворотный момент. Российские успехи и атрофия Запада угрожают превратиться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — пишет издание. В материале отмечается, что со стороны западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием поддержки, запрашиваемой Киевом. Положение ВСУ, в это время, кажется «все более отчаянным». «Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на фронте из-за отсутствия помощи от США, превратились в жестокую реальность», — заявляет телеканал. ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Украинские военные рассказали, что перед освобождением города российские солдаты сменили тактику, а в США обвиняют американского президента Джо Байдена в том, что его больше беспокоит «эскалация» с РФ, а не победа Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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