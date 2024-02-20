Пермячка сменила фамилию, чтобы не платить 70 штрафов за нарушение ПДД

21 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

За нарушение правил ПДД женщине выписали штрафы на 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Октябрьского городского округа Пермского края, которая более 70 раз нарушила правила дорожного движения, сменила фамилию, чтобы не платить штрафы. Общая сумма долга женщины составляла более 50 тысяч рублей. Должницу искали судебные приставы, но застать ее по месту жительства не получалось. Не давали результатов также запросы в банки и госорганизации. «После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из ЗАГСа. Сообщалось, что разыскиваемая гражданка недавно вступила в брак и взяла фамилию супруга. Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в отношении нее исполнительные производства», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В результате приставом были снова направлены запросы в банки, после чего установлен принадлежащий должнице счет. С него списали всю сумму долга. Таким образом исполнительное производство по делу было завершено. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол об административном нарушении.

Жительница Октябрьского городского округа Пермского края, которая более 70 раз нарушила правила дорожного движения, сменила фамилию, чтобы не платить штрафы. Общая сумма долга женщины составляла более 50 тысяч рублей. Должницу искали судебные приставы, но застать ее по месту жительства не получалось. Не давали результатов также запросы в банки и госорганизации. «После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из ЗАГСа. Сообщалось, что разыскиваемая гражданка недавно вступила в брак и взяла фамилию супруга. Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в отношении нее исполнительные производства», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В результате приставом были снова направлены запросы в банки, после чего установлен принадлежащий должнице счет. С него списали всю сумму долга. Таким образом исполнительное производство по делу было завершено. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол об административном нарушении.