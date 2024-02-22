Российские десантники выбивают ВСУ на запорожском участке: карта СВО на 22 февраля

Российские танковые экипажи, входящие в состав ВДВ, выбивают украинские силы на запорожском направлении. В настоящий момент отмечается спокойная остановка на этом фронтовом участке, подчеркнул командир танкового экипажа с позывным «Спартак». Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России — в материале URA.RU.
Запорожское направление
Российские солдаты продолжают наступление в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Российские военкоры отмечают, что ВСУ также пытались провести контратаку в районе Временного. Однако успеха они не достигли. В свою очередь, российские десантники отмечают в целом спокойную ситуацию на этом фронтовом участке. Однако на Врмевском выступе (территория на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР, под контролем ВС РФ) продолжаются активные боевые действия.
Донецкое направление
Российские солдаты продвинулась в районе Ласточкино. Под штурмом также оказались украинские позиции в районе Первомайского. На Марьинском участке российские бойцы заняли поселок Победу.
Южно-донецкое направление
Солдаты из группировки «Восток» атаковали ВСУ в районе Владимировки и Старомайорского. Возле Новозлатополя также была отражена атака противника.
Купянское направление
На этом фронтовом участке продолжаются бои около Табаевки. Помимо этого солдаты РФ продвинулись в направлении Тернова.
ВСУ атаковали Ростовскую и Брянскую области
Этой ночью Украина предприняла попытку атаковать Ростовскую и Брянскую области. Киев задействовал не только беспилотники, но и ракету С-200, подчеркнули в Минобороны РФ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.