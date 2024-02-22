22 февраля 2024

Сотрудники ГИБДД наказали екатеринбуржца, посадившего младенца за руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Мужчине выписали штраф в виде трех тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге 23 февраля автоинспекторы нашли 34-летнего мужчину, посадившего за руль автомобиля семимесячного малыша. Автомобилист привлечен к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

«Мужчину привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». Также с водителем провели профилактическую беседу, объяснив правила безопасной перевозки ребенка.

Автоинспекторы напомнили, что дети являются главными пассажирами в транспортных средствах. «Поэтому при передвижении с ребенком необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности», — подытожили в ведомстве.

В соцсетях появилось видео, в котором родители посадили малыша за руль автомобиля Nissan. По словам отца, ребенок сильно плакал, а мама не могла его успокоить, из-за чего было принято такое решение.

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В Екатеринбурге 23 февраля автоинспекторы нашли 34-летнего мужчину, посадившего за руль автомобиля семимесячного малыша. Автомобилист привлечен к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД. «Мужчину привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». Также с водителем провели профилактическую беседу, объяснив правила безопасной перевозки ребенка. Автоинспекторы напомнили, что дети являются главными пассажирами в транспортных средствах. «Поэтому при передвижении с ребенком необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности», — подытожили в ведомстве. В соцсетях появилось видео, в котором родители посадили малыша за руль автомобиля Nissan. По словам отца, ребенок сильно плакал, а мама не могла его успокоить, из-за чего было принято такое решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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