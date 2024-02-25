25 февраля 2024

В Челябинске на территории двух храмов появятся новые парки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освящение храма Архангела Михаила в селе Новоипатово. Свердловская область, православный крест, вера, храм архангела михаила, религия, православие, село новоипатово
Около двух челябинских храмов появятся парки Рождественский и Смоленский Фото:

В Челябинске в Калининском районе рядом с кафедральным собором «В честь Рождества Христова» и в Советском районе около храма «Смоленской иконы божьей матери» появятся два новых парка. Их предполагаемые названия — Рождественский и Смоленский, сообщила 26 февраля на заседании гордумы начальник управления культуры горадминистрации Элеонора Халикова.

«В Челябинске в Калининском районе будет благоустроен новый элемент планировочной структуры „Рождественский парк“, территориально расположенный рядом с кафедральным собором „В честь Рождества Христова“ по адресу улица Салавата Юлаева 38, б. Также в Советском районе появится „Смоленский парк“, территориально он будет расположен рядом с храмом „Смоленской иконы Божьей Матери“, который находится по адресу улица Железнодорожная, 3, а в Советском районе», — доложила Халикова.

С инициативой наименований парков выступил митрополит челябинский и миасский отец Алексий. Как отметила Халикова, предполагаемые наименования не имеют аналогов, не повторяются, а также не требуют финансовых средств городского бюджета.

Кроме того, новый элемент улично-дорожной сети под названием «Переулок Ветеранов» появится и в Тракторозаводском районе на территории между улицами Артиллерийская и Грибоедова. С инициативой выступила челябинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов войны и труда ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в Калининском районе рядом с кафедральным собором «В честь Рождества Христова» и в Советском районе около храма «Смоленской иконы божьей матери» появятся два новых парка. Их предполагаемые названия — Рождественский и Смоленский, сообщила 26 февраля на заседании гордумы начальник управления культуры горадминистрации Элеонора Халикова. «В Челябинске в Калининском районе будет благоустроен новый элемент планировочной структуры „Рождественский парк“, территориально расположенный рядом с кафедральным собором „В честь Рождества Христова“ по адресу улица Салавата Юлаева 38, б. Также в Советском районе появится „Смоленский парк“, территориально он будет расположен рядом с храмом „Смоленской иконы Божьей Матери“, который находится по адресу улица Железнодорожная, 3, а в Советском районе», — доложила Халикова. С инициативой наименований парков выступил митрополит челябинский и миасский отец Алексий. Как отметила Халикова, предполагаемые наименования не имеют аналогов, не повторяются, а также не требуют финансовых средств городского бюджета. Кроме того, новый элемент улично-дорожной сети под названием «Переулок Ветеранов» появится и в Тракторозаводском районе на территории между улицами Артиллерийская и Грибоедова. С инициативой выступила челябинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов войны и труда ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...