Невнимательность чуть не привела к трагедии на переезде
Между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД в Челябинской области снегоход совершил столкновение с поездом. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«Сегодня в 16:13 между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД машинист маневрового состава заметил снегоход, который двигался в сторону путей. Машинист отреагировал незамедлительно и экстренно остановил состав», — говорится в сообщении telegram-канала железнодорожников.
Сообщается, что машинист вовремя заметил снегоход, поэтому столкновение произошло уже за пределами переезда. Пострадавших нет.
Невнимательность человека на снегоходе могла привести к трагедии
Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги показала фото аварии
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