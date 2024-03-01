01 марта 2024

Челябинец на снегоходе влетел в поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный переезд. Арамиль, грузовой состав, цистерны, железнодорожный переезд, семафор, железная дорога
Невнимательность чуть не привела к трагедии на переезде Фото:

Между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД в Челябинской области снегоход совершил столкновение с поездом. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Сегодня в 16:13 между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД машинист маневрового состава заметил снегоход, который двигался в сторону путей. Машинист отреагировал незамедлительно и экстренно остановил состав», — говорится в сообщении telegram-канала железнодорожников.

Сообщается, что машинист вовремя заметил снегоход, поэтому столкновение произошло уже за пределами переезда. Пострадавших нет.

Невнимательность человека на снегоходе могла привести к трагедии
Невнимательность человека на снегоходе могла привести к трагедии
Фото:
Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги показала фото аварии
Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги показала фото аварии
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД в Челябинской области снегоход совершил столкновение с поездом. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «Сегодня в 16:13 между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД машинист маневрового состава заметил снегоход, который двигался в сторону путей. Машинист отреагировал незамедлительно и экстренно остановил состав», — говорится в сообщении telegram-канала железнодорожников. Сообщается, что машинист вовремя заметил снегоход, поэтому столкновение произошло уже за пределами переезда. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...