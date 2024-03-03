Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии восхитилась россиянами

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила об окончательном переезде в Россию

03 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль восхитилась гражданами России. По ее словам, люди в этой стране готовы преодолевать проблемы и препятствия любой сложности. Она также отметила, что Россия — это свободная страна, и заявила о своем окончательном переезде. Кнайсль известна тем, что в 2018 году пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу и танцевала с ним. «С тех пор как прибыла в Россию в сентябре, я не слышала от жителей такую фразу: „это проблема“. Я знаю ее в немецком, для жителей Германии это обычный ответ. Это меня очень впечатлило», — заявила Карин Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи. «Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — добавила она. В настоящий момент экс-глава МИД Австрии находится в России. Она присмотрела себе место для проживания на востоке РФ. Там она хотела бы построить дом и остаться жить. Также Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным, поселилась в деревне в Рязани. Она была вынуждена покинуть свою страну из-за угроз убийством и сняла на лето домик в населенном пункте Петрушово в России.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль восхитилась гражданами России. По ее словам, люди в этой стране готовы преодолевать проблемы и препятствия любой сложности. Она также отметила, что Россия — это свободная страна, и заявила о своем окончательном переезде. Кнайсль известна тем, что в 2018 году пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу и танцевала с ним. «С тех пор как прибыла в Россию в сентябре, я не слышала от жителей такую фразу: „это проблема“. Я знаю ее в немецком, для жителей Германии это обычный ответ. Это меня очень впечатлило», — заявила Карин Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи. «Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — добавила она. В настоящий момент экс-глава МИД Австрии находится в России. Она присмотрела себе место для проживания на востоке РФ. Там она хотела бы построить дом и остаться жить. Также Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным, поселилась в деревне в Рязани. Она была вынуждена покинуть свою страну из-за угроз убийством и сняла на лето домик в населенном пункте Петрушово в России.