Путин анекдотами высказался о дефиците мяса в России

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин проанализировал текущую обстановку с дефицитом мяса в России Фото:

Российский президент Владимир Путин вспомнил анекдоты на тему дефицита мяса во времена СССР. Таким образом он сравнил сегодняшнюю страну с советским периодом и сделал вывод, что сейчас старые анекдоты неактуальны, так как дефицита мяса в России нет. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Zvezdanews.

«Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — подчеркнул Владимир Путин, передают авторы канала.

В настоящий момент Владимир Путин находится в Ставрополье. Он посетил агропромышленный комплекс в регионе, который является одним из крупнейших в РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня наиболее востребованной.

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Российский президент Владимир Путин вспомнил анекдоты на тему дефицита мяса во времена СССР. Таким образом он сравнил сегодняшнюю страну с советским периодом и сделал вывод, что сейчас старые анекдоты неактуальны, так как дефицита мяса в России нет. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Zvezdanews. «Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — подчеркнул Владимир Путин, передают авторы канала. В настоящий момент Владимир Путин находится в Ставрополье. Он посетил агропромышленный комплекс в регионе, который является одним из крупнейших в РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня наиболее востребованной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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