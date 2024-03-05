Путин анекдотами высказался о дефиците мяса в России

05 марта 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проанализировал текущую обстановку с дефицитом мяса в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин вспомнил анекдоты на тему дефицита мяса во времена СССР. Таким образом он сравнил сегодняшнюю страну с советским периодом и сделал вывод, что сейчас старые анекдоты неактуальны, так как дефицита мяса в России нет. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Zvezdanews. «Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — подчеркнул Владимир Путин, передают авторы канала. В настоящий момент Владимир Путин находится в Ставрополье. Он посетил агропромышленный комплекс в регионе, который является одним из крупнейших в РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня наиболее востребованной.

Российский президент Владимир Путин вспомнил анекдоты на тему дефицита мяса во времена СССР. Таким образом он сравнил сегодняшнюю страну с советским периодом и сделал вывод, что сейчас старые анекдоты неактуальны, так как дефицита мяса в России нет. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Zvezdanews. «Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — подчеркнул Владимир Путин, передают авторы канала. В настоящий момент Владимир Путин находится в Ставрополье. Он посетил агропромышленный комплекс в регионе, который является одним из крупнейших в РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня наиболее востребованной.