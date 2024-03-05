Путин анекдотами высказался о дефиците мяса в России

Российский президент Владимир Путин вспомнил анекдоты на тему дефицита мяса во времена СССР. Таким образом он сравнил сегодняшнюю страну с советским периодом и сделал вывод, что сейчас старые анекдоты неактуальны, так как дефицита мяса в России нет. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Zvezdanews.
«Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — подчеркнул Владимир Путин, передают авторы канала.
В настоящий момент Владимир Путин находится в Ставрополье. Он посетил агропромышленный комплекс в регионе, который является одним из крупнейших в РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня наиболее востребованной.
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