Путину понравилась идея о создании зерновой биржи БРИКС

05 марта 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Путин пообещал проработать идею создания зерновой биржи БРИКС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Создание зерновой биржи БРИКС будет справедливым решением на фоне попыток Запада искусственно регулировать рынок. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК). «Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование», — передает пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. Он добавил, что считает очень хорошей идею создания новой зерновой биржи в рамках БРИКС. Глава государства подчеркнул, что западные спекуляции с ценами на зерно в итоге отражаются на потребителях. «По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — резюмировал Путин на встрече. На встрече с представителями АПК Путин также раскрыл попытки Запада «обесточить» преимущества России в области энергетики. По его словам, Запад прикрывается «зеленой» повесткой, ведь при необходимости пренебрегает ее принципами. Также глава государства на встрече с АПК отметил, что Россия преодолела дефицит мяса.

Создание зерновой биржи БРИКС будет справедливым решением на фоне попыток Запада искусственно регулировать рынок. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК). «Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование», — передает пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. Он добавил, что считает очень хорошей идею создания новой зерновой биржи в рамках БРИКС. Глава государства подчеркнул, что западные спекуляции с ценами на зерно в итоге отражаются на потребителях. «По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — резюмировал Путин на встрече. На встрече с представителями АПК Путин также раскрыл попытки Запада «обесточить» преимущества России в области энергетики. По его словам, Запад прикрывается «зеленой» повесткой, ведь при необходимости пренебрегает ее принципами. Также глава государства на встрече с АПК отметил, что Россия преодолела дефицит мяса.