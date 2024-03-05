Путину понравилась идея о создании зерновой биржи БРИКС

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, зерно, кормовые, сельское хозяйство
Путин пообещал проработать идею создания зерновой биржи БРИКС Фото:

Создание зерновой биржи БРИКС будет справедливым решением на фоне попыток Запада искусственно регулировать рынок. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК).

«Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование», — передает пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. Он добавил, что считает очень хорошей идею создания новой зерновой биржи в рамках БРИКС.

Глава государства подчеркнул, что западные спекуляции с ценами на зерно в итоге отражаются на потребителях. «По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — резюмировал Путин на встрече.

На встрече с представителями АПК Путин также раскрыл попытки Запада «обесточить» преимущества России в области энергетики. По его словам, Запад прикрывается «зеленой» повесткой, ведь при необходимости пренебрегает ее принципами. Также глава государства на встрече с АПК отметил, что Россия преодолела дефицит мяса.

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Создание зерновой биржи БРИКС будет справедливым решением на фоне попыток Запада искусственно регулировать рынок. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК). «Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование», — передает пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. Он добавил, что считает очень хорошей идею создания новой зерновой биржи в рамках БРИКС. Глава государства подчеркнул, что западные спекуляции с ценами на зерно в итоге отражаются на потребителях. «По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — резюмировал Путин на встрече. На встрече с представителями АПК Путин также раскрыл попытки Запада «обесточить» преимущества России в области энергетики. По его словам, Запад прикрывается «зеленой» повесткой, ведь при необходимости пренебрегает ее принципами. Также глава государства на встрече с АПК отметил, что Россия преодолела дефицит мяса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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