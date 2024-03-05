Что известно о высокопоставленных военных РФ, которых хочет арестовать МУС

МУС угрожает арестом высокопоставленным военным РФ

06 марта 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Международный уголовный суд грозит арестом российским военачальникам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда. URA.RU рассказывает, кто такие эти командиры и чем они известны. Сергей Кобылаш Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе и прошел путь от выпускника Ейского высшего военного авиационного училища до звания Героя Российской Федерации. Его воинский путь отмечен участием в операциях на Северном Кавказе и в Южной Осетии. Там он проявил мужество и героизм, что было отмечено высшими наградами страны. В числе наград генерал-лейтенанта Кобылаша — орден Мужества, полученный в 2005 году, орден «За военные заслуги» (1999), медаль «За отвагу» и ряд ведомственных медалей. В 2008 году за проявленный героизм Кобылаш был удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2018 году он получил звание Заслуженного военного летчика и имеет квалификацию «военный летчик-снайпер». Карьера Кобылаша характеризуется значительными достижениями: он командовал авиаполком, был начальником авиации ВВС России, а также возглавлял центр боевого применения и переучивания летного состава ВКС в Липецке. Его назначение на пост командующего Дальней авиацией в 2016 году стало логичным продолжением его службы. Кобылаш также известен как депутат городской думы Буденновска и почетный гражданин этого города. Виктор Соколов Виктор Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в 1985 году, Высшие специальные офицерские классы ВМФ в 1992 году, Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова в 1998 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2006 году. Офицерскую службу Соколов начал на Тихоокеанском флоте командиром минно-торпедной боевой части сторожевого корабля, затем последовательно прошел путь от должности командира минно-торпедной боевой части морского тральщика до командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота. В 2012 году он стал командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. С 2013 был заместителем командующего Северным флотом, а с 2020 года начальником ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». В сентябре 2022 года Соколов назначен командующим Черноморским флотом. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «Нахимова», «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда. URA.RU рассказывает, кто такие эти командиры и чем они известны. Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе и прошел путь от выпускника Ейского высшего военного авиационного училища до звания Героя Российской Федерации. Его воинский путь отмечен участием в операциях на Северном Кавказе и в Южной Осетии. Там он проявил мужество и героизм, что было отмечено высшими наградами страны. В числе наград генерал-лейтенанта Кобылаша — орден Мужества, полученный в 2005 году, орден «За военные заслуги» (1999), медаль «За отвагу» и ряд ведомственных медалей. В 2008 году за проявленный героизм Кобылаш был удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2018 году он получил звание Заслуженного военного летчика и имеет квалификацию «военный летчик-снайпер». Карьера Кобылаша характеризуется значительными достижениями: он командовал авиаполком, был начальником авиации ВВС России, а также возглавлял центр боевого применения и переучивания летного состава ВКС в Липецке. Его назначение на пост командующего Дальней авиацией в 2016 году стало логичным продолжением его службы. Кобылаш также известен как депутат городской думы Буденновска и почетный гражданин этого города. Виктор Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в 1985 году, Высшие специальные офицерские классы ВМФ в 1992 году, Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова в 1998 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2006 году. Офицерскую службу Соколов начал на Тихоокеанском флоте командиром минно-торпедной боевой части сторожевого корабля, затем последовательно прошел путь от должности командира минно-торпедной боевой части морского тральщика до командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота. В 2012 году он стал командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. С 2013 был заместителем командующего Северным флотом, а с 2020 года начальником ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». В сентябре 2022 года Соколов назначен командующим Черноморским флотом. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «Нахимова», «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями.