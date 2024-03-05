МУС выдал ордер на арест двух российских командующих

МУС выдал ордер на арест командующих дальней авиацией РФ и Черноморского флота
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Кобылаш. stock, stock, Кобылаш Сергей
МУС выдал ордер на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова Фото:

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине.

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС. Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности.

В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда.

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине. «Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС. Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности. В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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