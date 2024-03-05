В мире МУС выдал ордер на арест двух российских командующих МУС выдал ордер на арест командующих дальней авиацией РФ и Черноморского флота 05 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + МУС выдал ордер на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине. «Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС . Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности. В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине. «Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС. Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности. В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям