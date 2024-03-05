МУС выдал ордер на арест двух российских командующих

МУС выдал ордер на арест Сергея Кобылаша и Виктора СоколоваФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине.
«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС. Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности.
В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила их деятельность, связанная с проведением спецоперации на Украине. «Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двоих лиц <…> Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Нинолаевича Соколова, в контексте ситуации в Украине», — отмечается на официальном сайте МУС. Представители суда заявили, что действия тех направлены против человечности. В прошлом году МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. При этом в РФ неоднократно отмечали, что не признают легитимность данного суда.