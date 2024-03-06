В Кремле отреагировали на выдачу ордеров МУС на арест российских военных

Песков: РФ не признает выдачу ордеров МУС на арест российских военных

06 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что РФ не является участником статута Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал орден на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Кремль знает, что в данный момент идут закрытые процессы, которые находятся под секретом. Ранее МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине.

Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал орден на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Кремль знает, что в данный момент идут закрытые процессы, которые находятся под секретом. Ранее МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине.