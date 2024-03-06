В Кремле отреагировали на выдачу ордеров МУС на арест российских военных

Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал орден на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Кремль знает, что в данный момент идут закрытые процессы, которые находятся под секретом.
Ранее МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине.
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