В Кремле отреагировали на выдачу ордеров МУС на арест российских военных

Песков: РФ не признает выдачу ордеров МУС на арест российских военных
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что РФ не является участником статута Фото:

Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал орден на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Кремль знает, что в данный момент идут закрытые процессы, которые находятся под секретом.

Ранее МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине.

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Россия не признает решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал орден на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Кремль знает, что в данный момент идут закрытые процессы, которые находятся под секретом. Ранее МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Причиной послужила деятельность командиров, связанная с проведением спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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